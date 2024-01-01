Скільки коштів виплачує страхова компанія своїм клієнтам

Один з лідерів українського ринку автострахування, компанія ARX, у 2024 році виплатила 1,72 мільярдів грн страхових відшкодувань. Це на 23% більше, ніж торік. Більша частина цих коштів пішла на ремонт автомобілів, які були застраховані в КАСКО та Автоцивілці.

Наразі цей показник став новим рекордом компанії за сумою виплат. Так ARX підтвердила лідерські позиції на українському ринку, адже вона стабільно входить у ТОП-3 за виплатами (дані журналу Insurance Top).

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Одним з найуспішніших напрямків діяльності є КАСКО, адже компанія вже 16 років лідер у цьому сегменті. Виплати КАСКО у 2024 році склали майже 1,02 млрд грн, що на 22% більше, ніж у 2023 році. А з впровадженням нового закону з автоцивілки, клієнти ARX, обираючи даний продукт, отримають аналогічний якісний сервіс, як і за КАСКО.

Також ключовими напрямками страхових виплат є:

Автоцивілка - 164 млн грн (+ 41% до 2023 року).

Добровільне медичне страхування - 307 млн грн (+ 16% до 2023 року)

Страхування майна - 97 млн грн (+69% до 2023 року)

Кожного дня компанія ARX у середньому виплачує клієнтам майже 6,6 млн грн.

Компанія не лише вчасно нараховує відшкодування, але й робить це максимально зручно для клієнта. У більшості випадків документи можна подати віддалено.

Договори страхування також можна купувати дистанційно на сайті або за допомогою сучасного мобільного застосунку MyARX. В ньому контролювати свої договори страхування, стежити за поетапним врегулюванням справи (реєстрація справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, сума виплати і одержувач).

Для більшої зручності процес врегулювання може бути віддаленим, навіть із-за кордону. Все, що потрібно клієнту – зробити дзвінок, написати у чаті за допомогою популярних месенджерів або мобільного додатку MyARX, і працівники компанії допоможуть клієнтам в будь-який час доби та навіть у вихідні.

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До слова, ARX та ARX Life є лідерами щодо сплачених податків серед страхових компаній України. З початку повномасштабного вторгнення компаніями було перераховано майже 1,2 млрд грн до державного бюджету, підтримуючи економіку країни в найскладніші часи. Лише у 2024 році податкові відрахування склали понад 450 млн грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

Отже, за 30 років роботи ARX неодноразово підтверджувала високий рівень професіоналізму та ефективність управління страховим портфелем. Стабільні виплати є фундаментом надійності для клієнтів, чию довіру компанія дуже цінує.