Сколько стоит "биток" Ford Fusion в США

Ford Fusion 2017-2020 годов выпуска – один из самых любимых гибридных седанов последних лет. Его популярность в Украине началась вместе с эпохой “битков” из США. Эта американская версия Ford Mondeo, которая в Украине стала даже более популярной, чем “европеец”.

Теперь он продается на аукционах Copart и IAAI по средней цене $2264, сообщает сервис статистики американских аукционов autoAstat.com.

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Средняя цена на Ford Fusion 2017-2020 годов выпуска автомобиль была самой низкой в марте 2025 года. Причем в штате Вайоминг эта цена еще ниже и составляет 2450 долларов.

Fusion в нынешнем виде выпускается еще с 2012 года, а в 2019 году Ford обновил внешний дизайн и добавил еще больше стандартных функций, пишет Autoevolution.

Уже базовая комплектация хорошо оснащена: 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 173 л.с., на который в Украине сразу устанавливают ГБО. Стандартной комплектацией был передний привод, а силовой агрегат работал в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Хотя 2,5-литровый агрегат немного слабый, и для тех, кто искал мощный двигатель, лучшим выбором были бы более высокие комплектации или даже топовая.

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Переходя к высшему уровню комплектации SEL, Fusion оснащался светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем и навигационной системой. Начиная с этого уровня комплектации, стала доступной система полного привода. Также в стандартную комплектацию входили автоматическая система старт-стоп, 17-дюймовые легкосплавные диски, задние воздуховоды обогревателя, 8-дюймовый сенсорный экран, совместимые с CarPlay и Android Auto, навигационная система, а также два USB-порта.

Комплектация SEL была ориентирована на комфорт и практичность, тогда как Titanium была оснащена мощным 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и более роскошными функциями.

Как и ожидалось, V6 Sport предлагал самый мощный двигатель в линейке – 2,7-литровый турбированный двигатель V6, который развивал 325 л.с. Кроме несколько отличного внешнего вида, топовая комплектация предлагала регулируемую подвеску и даже автоматизированную систему парковки для параллельной и перпендикулярной парковки.

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