Скільки коштує "биток" Ford Fusion у США

Ford Fusion 2017-2020 років випуску – один з найулюбленіших гібридних седанів останніх років. Його популярність в Україні почалася разом з епохою “битків” зі США. Ця американська версія Ford Mondeo, яка в Україні стала навіть більш популярною, ніж “європеєць”.

Тепер він продається на аукціонах Copart та IAAI за середньою ціною $2264, повідомляє сервіс статистики американських аукціонів autoAstat.com.

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Середня ціна на Ford Fusion 2017-2020 років випуску автомобіль була найнижчою у березні 2025 року. Причому у штаті Вайомінг ця ціна ще нижча та складає 2450 доларів.

Fusion в нинішньому вигляді випускається ще з 2012 року, а у 2019 році Ford оновив зовнішній дизайн та додав ще більше стандартних функцій, пише Autoevolution.

Вже базова комплектація добре оснащена: 2,5-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю 173 к.с., на який в Україні одразу встановлюють ГБО. Стандартною комплектацією був передній привід, а силовий агрегат працював у поєднанні з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Хоча 2,5-літровий агрегат трохи слабкий, і для тих, хто шукав потужний двигун, кращим вибором були б вищі комплектації або навіть топова.

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Переходячи до вищого рівня комплектації SEL, Fusion оснащувався світлодіодними фарами, адаптивним круїз-контролем та навігаційною системою. Починаючи з цього рівня комплектації, стала доступною система повного приводу. Також у стандартну комплектацію входили автоматична система старт-стоп, 17-дюймові легкосплавні диски, задні повітроводи обігрівача, 8-дюймовий сенсорний екран, сумісні з CarPlay та Android Auto, навігаційна система, а також два USB-порти.

Комплектація SEL була орієнтована на комфорт та практичність, тоді як Titanium була оснащена потужнішим 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом, 19-дюймовими легкосплавними дисками та більш розкішними функціями.

Як і очікувалося, V6 Sport пропонував найпотужніший двигун у лінійці – 2,7-літровий турбований двигун V6, який розвивав 325 к.с. Окрім дещо відмінного зовнішнього вигляду, топова комплектація пропонувала регульовану підвіску та навіть автоматизовану систему паркування для паралельного та перпендикулярного паркування.

Також існує плагін-гібридна версія, яка заряджається від розетки.