Сколько стоит настоящий "Бэтмобиль"

На протяжении всего времени после выхода вышеупомянутой ленты о Бэтмене, энтузиасты пытались воссоздать его “бэтмобиль”. Однако, все эти творения не были настолько впечатляющими, как Tumbler от Warner Bros.

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Как сообщает Carscoops, компания выпустит всего 10 единиц, стоимостью 2,99 миллиона долларов. Каждый автомобиль будет базироваться на трубчатом шасси, изготовленном из авиационной стали, а панели кузова будут состоять из комбинации кевлара, углеродного волокна, стекловолокна и листового металла.

В основу модели положен атмосферный V8 LS3 объемом 6,2 литра, выдающий 525 л.с. и 658 Нм крутящего момента. В то же время вес шестиколесного авто составит 2499 килограммов. Учитывая размеры авто, это удивительно мало. Например, “бэтмобиль” почти на 1800 кг легче Hummer EV.

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Из других интересных деталей – фейковый реактивный двигатель. Фотографии интерьера не опубликованы, но компания отмечает, что клиенты смогут персонализировать некоторые элементы отделки. Ключевые особенности будут включать черную обшивку потолка, пятиточечные ремни безопасности, два сиденья и несколько дисплеев.