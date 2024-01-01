Скільки коштує справжній “Бетмобіль”

Протягом усього часу після виходу вищезгаданої стрічки про Бетмена, ентузіасти намагалися відтворити його “бетмобіль”. Однак, усі ці творіння не були настільки вражаючими, як Tumbler від Warner Bros.

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Як повідомляє Carscoops, компанія випустить лише 10 одиниць, вартістю 2,99 мільйона доларів. Кожен автомобіль базуватиметься на трубчастому шасі, виготовленому з авіаційної сталі, а панелі кузова складатимуть із комбінації кевлару, вуглецевого волокна, скловолокна та листового металу.

В основу моделі покладено атмосферний V8 LS3 об’ємом 6,2 літра, що видає 525 к.с. й 658 Нм крутного моменту. Водночас вага шестиколісного авто становитиме 2499 кілограмів. Враховуючи розміри авто, це напрочуд мало. Наприклад, “бетмобіль” майже на 1800 кг легший за Hummer EV.

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З інших цікавих деталей – фейковий реактивний двигун. Фотографії інтер’єру не опубліковано, але компанія зазначає, що клієнти зможуть персоналізувати деякі елементи обробки. Ключові особливості включатимуть чорну обшивку стелі, п’ятиточкові ремені безпеки, два сидіння та кілька дисплеїв.