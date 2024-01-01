Сколько стоит новый Opel Movano в Украине

Уже вскоре будет доступен в автосалонах немецкий коммерческий автомобиль Новый Opel Movano. У него широкий выбор вариантов исполнения, новый 2,2-литровый дизельный двигатель, важные улучшения для ежедневного комфорта.

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Opel Movano всегда пользовался спросом у профессиональных перевозчиков и курьерских служб доставки благодаря своей продуманной конструкции. Например, большие задние двустворчатые двери и боковые сдвижные позволяют легко загружать даже очень габаритные пакеты.

Новый массивный передний бампер и пластиковые накладки по периметру кузова хорошо защищают автомобиль от мелких повреждений во время маневрирования на тесных городских улицах. Обновленная решетка радиатора добавляет выразительности и сочетает мощные галогеновые фары.



Новый Opel Movano традиционно предлагает очень просторный салон, создан с максимальным вниманием к потребностям водителя. Удобное сиденье и наличие кондиционера уже в базовой комплектации способствуют комфорту. Современная мультимедийная система с цветным 5-дюймовым дисплеем позволяет легко подключать телефон по каналу Bluetooth.

Широкое 2-местное переднее сиденье позволяет взять с собой в путешествие нескольких пассажиров. Отдельно стоит отметить и оборудование для безопасности: система ESP, ограничитель скорости, фронтальные подушки безопасности – все это уже включено в базовую комплектацию автомобиля.

Наконец, для Нового Opel Movano предлагается пакет-опция "БИЗНЕС", включающий противотуманные фары с функцией освещения поворотов, усиленную 2-листовую заднюю подвеску, двустворчатые двери с возможностью открывания на угол до 270 градусов, а также увеличенные наружные зеркала для версий "шасси-кабина".

Кстати Opel внедряет новые гибридные агрегаты

Еще одной важной особенностью немецкого Opel Movano является его новый двигатель серии MultiJet 3. Этот современный 2,2-литровый турбодизельный двигатель предлагает достаточную мощность и крутящий момент (140 л.с. и 350 Нм). Благодаря использованию 6-ступенчатой механической коробки переключения передач и переднему приводу, автомобиль демонстрирует хорошую топливную экономичность и легкость управления.



Opel Movano отличается широким перечнем различных версий, которые максимально точно соответствуют специфическим запросам клиентов. Например: