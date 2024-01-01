Сколько стоит новый Opel Movano в Украине

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Opel Movano 2025
Уже вскоре будет доступен в автосалонах немецкий коммерческий автомобиль Новый Opel Movano. У него широкий выбор вариантов исполнения, новый 2,2-литровый дизельный двигатель, важные улучшения для ежедневного комфорта.
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Opel Movano всегда пользовался спросом у профессиональных перевозчиков и курьерских служб доставки благодаря своей продуманной конструкции. Например, большие задние двустворчатые двери и боковые сдвижные позволяют легко загружать даже очень габаритные пакеты.
Новый массивный передний бампер и пластиковые накладки по периметру кузова хорошо защищают автомобиль от мелких повреждений во время маневрирования на тесных городских улицах. Обновленная решетка радиатора добавляет выразительности и сочетает мощные галогеновые фары.
Новый Opel Movano традиционно предлагает очень просторный салон, создан с максимальным вниманием к потребностям водителя. Удобное сиденье и наличие кондиционера уже в базовой комплектации способствуют комфорту. Современная мультимедийная система с цветным 5-дюймовым дисплеем позволяет легко подключать телефон по каналу Bluetooth.
Широкое 2-местное переднее сиденье позволяет взять с собой в путешествие нескольких пассажиров. Отдельно стоит отметить и оборудование для безопасности: система ESP, ограничитель скорости, фронтальные подушки безопасности – все это уже включено в базовую комплектацию автомобиля.
Наконец, для Нового Opel Movano предлагается пакет-опция "БИЗНЕС", включающий противотуманные фары с функцией освещения поворотов, усиленную 2-листовую заднюю подвеску, двустворчатые двери с возможностью открывания на угол до 270 градусов, а также увеличенные наружные зеркала для версий "шасси-кабина".
Кстати Opel внедряет новые гибридные агрегаты
Еще одной важной особенностью немецкого Opel Movano является его новый двигатель серии MultiJet 3. Этот современный 2,2-литровый турбодизельный двигатель предлагает достаточную мощность и крутящий момент (140 л.с. и 350 Нм). Благодаря использованию 6-ступенчатой механической коробки переключения передач и переднему приводу, автомобиль демонстрирует хорошую топливную экономичность и легкость управления.
Opel Movano отличается широким перечнем различных версий, которые максимально точно соответствуют специфическим запросам клиентов. Например:
- Цельнометаллический фургон Panel Van: автомобиль предлагается в трех вариантах длины (L2-L3-L4) и в двух вариантах высоты (H2-H3), с объемом грузового отсека от 11,5 до 17 куб м. Полностью закрытый цельнометаллический кузов гарантирует защиту груза от непогоды или кражи, а также позволяет установить внутри разнообразное необходимое оборудование. Стоимость Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКПП-6 Panel Van – от 1 432 900 гривен.
- Грузопассажирский фургон Crew Cab: автомобиль предлагается в исполнении L3H2, он имеет комфортный и полностью оборудованный 6-7-местный пассажирский салон и грузовой отсек объемом 10,5 куб м. Такой вариант автомобиля будет максимально универсальным при необходимости перевозки бригады мастеров и оборудования для их работы. Стоимость Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКПП-6 Panel Van – от 1 674 200 гривен.
- Шасси-кабина Chassis: автомобиль предлагается с обычной однорядной 3-местной кабиной или увеличенной двухрядной 7-местной кабиной; открытое шасси позволяет устанавливать любую специфическую надстройку в соответствии с пожеланиями клиента-покупателя. Стоимость Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКПП-6 Chassis – от 1 407 800 гривен.
- Бортовой мини-грузовик Dropside: автомобиль предлагается с обычной однорядной 3-местной кабиной или увеличенной двухрядной 7-местной кабиной; бортовой кузов позволяет перевозить разнообразные негабаритные грузы или обустроить фургон-тент. Стоимость Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКПП-6 Dropside – от 1 543 500 гривен.