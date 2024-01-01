Тест-драйв Opel Combo: шеф-повар

В современном мире, когда автомобили одного класса похожи как близнецы, найти преимущества одного над другим становится все труднее. Opel Combo в этом смысле – не исключение, ведь он разделяет платформу с Peugeot Rifter, Citroën Berlingo и Toyota Proace City Verso. Технически эти автомобили почти идентичны, но каждый отличается ценой, дизайном и комплектациями.

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На фоне своих сородичей Opel Combo выглядит наиболее сдержанно и солидно. Он как будто одет в деловой костюм, – строго и без лишних украшений. Это создает образ, который в полной мере раскрывается в черном цвете. Возможно, это одна из причин, почему тестовый автомобиль именно черный.

Пространство

Внутри Opel Combo поражает большим количеством свободного месяца. Пространство над головой, расстояние до лобового стекла, ширина между водительским и пассажирским креслом... Все это создает ощущение большого автомобиля, хотя внешне Combo выглядит достаточно компактным.

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Отдельная тема – это наличие различных ниш, тайников и бардачков. Два отсека перед пассажиром, один над рулем, большая ниша между сиденьями, огромные карманы в передних дверях, невероятная полочка над головой.

Под руками – очень удобное место для смартфона с беспроводной зарядкой. Словом, с размещением мелочей в салоне проблем точно нет. А вот вспомнить, где что положил, получается не всегда.

Доступ к среднему ряду сидений реализован через сдвижные двери. Чтобы их открыть или закрыть, нужно прилагать усилие – очевидно, это отголосок коммерческого назначения платформы.

С местом для пассажиров среднего ряда полный порядок – его вполне достаточно. Два сиденья, которые установлены в багажнике, также достаточно комфортные. В тестовой “длинной” версии минивэна опционально установлен третий ряд сидений, но чтобы до них добраться, нужно проявить гибкость. Сами сиденья нельзя назвать “детскими” – двое взрослых могут здесь ехать комфортно долгое время.

Возможности трансформации салона также на высоте. Каждое кресло можно легко снять, приспособив таким образом автомобиль к желаемому количеству багажа или пассажиров.

Обзор с места водителя несколько ухудшает широкая боковая стойка – это дань пассивной безопасности. Также форма кузова не позволяет контролировать передние габариты: наличие передних датчиков парковки или камеры было бы очень кстати.

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Комфорт в динамике

Под капотом тестового Combo спрятан отличный французский дизель объемом 1.5 литра мощностью 130 лошадиных сил. Работает он в паре с классическим гидромеханическим автоматом на 8 передач от японской компании Aisin. Но для нашего рыка теперь актуальны только версии на 100 сил с механической коробкой передач. Подвеска очень простая – спереди классический McPherson, сзади – балка.

Ускорение до первой сотни, согласно техническим характеристикам, составляет почти тринадцать секунд. На бумаге выглядит не слишком впечатляюще. Но на практике удачный тандем тяговитого дизеля и шустрой коробки с большим количеством передач дает ощущение динамичности. Ускорение довольно быстрое и легко прогнозируемое, а работа автомата – очень мягкая и комфортная.

Opel Combo с удивительной легкостью может ехать быстрее потока, помогает в этом очень энергоемкая подвеска, которая с легкостью расправляется с тем, что у нас принято назвать дорогами. Под стать этим настройкам и тормоза – останавливается Combo легко и прогнозируемо.

Конечно, в быстрых поворотах мягкость подвески отображается довольно существенными кренами, а приличная высота автомобиля делает его чувствительным к порывам бокового ветра. Понятно, что быстрый и динамичный драйв с частой сменой направления – не его стихия.

Зато сочетание комфортной подвески и отлично настроенного силового агрегата дают возможность хоть целый день кататься по городу, не чувствуя усталости. Дальняя дорога также не станет для Opel Combo проблемой. Скорее наоборот – на Combo можно проехать сотни километров и не устать.

Декларируемый характеристиками расход топлива в смешанном цикле – чуть более четырех литров на сотню. На практике, если ездить только по городу с учетом пробок, расход будет держаться в районе шести литров. С такими показателями экономичности полностью отпадает необходимость в сложных гибридных технологиях.

Помогает экономить топливо система “старт-стоп”. Она актуальна во время езды со светофорами, а вот при попадании в тянучку ее хочется выключить. Отдельная кнопка для этого не предусмотрена – это можно сделать только через меню и то – временно, до следующего запуска двигателя.

Режимов движения всего два – обычный и “эко”. Последний по ощущениям просто демпфирует педаль акселератора и меняет алгоритм работы коробки, заставляя ее раньше переходить на высшие передачи. Этот режим пригодится любителям медленного и размеренного вождения.

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Технологии

Технологичность Opel Combo на высоте. Здесь есть матричные фары с автоматическим режимом дальнего света, которые отлично справляются со своим назначением. Система удержания в полосе, которая мягко ненавязчиво корректирует траекторию, если водитель вдруг отвлекся от дороги. Круиз контроль обычный, не активный (не умеет держать дистанцию до впереди идущего автомобиля), хотя система экстренного торможения есть.

Беспроводной Apple CarPlay и Android Auto работают быстро и без нареканий. Возможности настройки центрального дисплея и экрана панели приборов также на высоте. Очень удобно, что можно запрограммировать несколько конфигураций для панели приборов и переключать их отдельной кнопкой, не заходя в меню.

Порадовало наличие подогрева сидений и руля – для дизельного автомобиля, который прогревается дольше бензиновых, это актуально. Причем руль греется полностью, любители ездить “неправильным” хватом, держа его одной рукой в центре, будут довольны.

Интересно работает система распознавания знаков. Она считывает “круглые” знаки с указанием ограничения скорости и распознает знак “конец всех ограничений”. Однако знаки приоритета не читает. Получается, что после ограничения скорости 20 километров в час система считает, что с такой скоростью надо ехать до следующего ограничительного знака, а не до ближайшего перекрестка, как требуют правила дорожного движения.

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Цены

Для нашего рынка доступно две комплектации в двух вариантах длины. Но в прайсах пока нет вариантов комплектации с автоматической трансмиссией. Пока есть только версии с механикой и дизельным двигателем 1,5 литра на 100 лошадиных сил. Цены начинаются от 997 800 грн.

Для сравнения: прайс на Peugeot Rifter начинается от 1 028 500 грн, Citroën Berlingo – от 976 500 грн, Toyota Proace City Verso – от 999 900 грн. Как видим, цены очень похожи, поэтому выбирать между этими “родственниками” стоит, учитывая прежде всего на собственные предпочтения в дизайне.

Выводы

Что же касается тестового Opel Combo, это один из самых универсальных автомобилей, который сможет закрыть огромное количество задач. Благодаря строгому стилю на нем можно приехать на деловую встречу, выполнить все возможные семейные дела, справиться с вызовами малого бизнеса. При этом расходы на покупку и содержание такого автомобиля не будут слишком большим.