Тест-драйв Opel Combo: шеф-кухар

У сучасному світі, коли автомобілі одного класу схожі як близнюки, знайти переваги одного над іншим стає все важче. Opel Combo у цьому сенсі – не виключення, адже поділяє платформу з Peugeot Rifter, Citroën Berlingo та Toyota Proace City Verso. Технічно ці автомобілі майже ідентичні, але кожен має відмінності у ціні, дизайні та комплектаціях.

Читайте також: Opel впроваджує гібридні силові агрегати

На фоні своїх родичів Opel Combo виглядає найбільш стримано і солідно. Він наче одягнений у діловий костюм, – строго та без зайвих прикрас. Це створює образ, який повною мірою розкривається у чорному кольорі. Можливо, це одна з причин, чому тестовий автомобіль саме чорний.

Простір

Всередині Opel Combo вражає великою кількістю вільного місяця. Простір над головою, відстань до лобового скла, ширина між водійським та пасажирським кріслом... Все це створює відчуття великого автомобіля, хоча зовні Combo виглядає не настільки великим.

Дізнайтесь більше подробиць про Opel Combo в шоу-румі моделі

Окрема тема – це наявність різноманітних ніш, схованок та бардачків. Два відсіки перед пасажиром, один над кермом, велика ніша між сидіннями, величезні кишені у передніх дверях, неймовірна поличка над головою.

Під руками – дуже зручне місце для смартфону з бездротовою зарядкою. Словом, з розміщенням дрібниць у салоні проблем точно не немає. А ось згадати, де що поклав, виходить не завжди.

Доступ до середнього ряду сидінь реалізовано через зсувні двері. Щоб їх відчинити або зачинити, потрібно докладати сили – очевидно, це відгомін комерційного призначення платформи.

З місцем для пасажирів середнього ряду повний порядок – його цілком достатньо. Два сидіння, які встановлено в багажнику, також досить комфортні. У тестовій “довгій” версії мінівену опційно встановлено третій ряд сидінь, але щоб до них добратись потрібно проявити гнучкість. Самі сидіння не можна назвати “дитячими” – двоє дорослих можуть тут їхати комфортно довгий час.

Можливості трансформації салону також на висоті. Кожне крісло можна легко зняти, пристосувавши таким чином автомобіль до бажаної кількості багажу або пасажирів.

Огляд з місця водія дещо погіршує широка бічна стійка – це данина пасивній безпеці. Також форма кузова не дозволяє контролювати передні габарити: наявність передніх датчиків паркування або камери була б дуже доречною.

Проведи власний тест-драйв Opel Combo, замовивши дзвінок менеджера

Комфорт у динаміці

Під капотом тестового Combo сховано відмінний французький дизель об’ємом 1.5 літри потужністю 130 кінських сил. Працює він у парі з класичним гідромеханічним автоматом на 8 передач від японської компанії Aisin. Але для нашого рику тепер актуальні лише версії на 100 сил з механічною коробкою передач. Підвіска дуже проста – спереду класичний McPherson, ззаду – балка.

Прискорення до першої сотні, згідно з технічними характеристиками, сягає майже тринадцять секунд. На папері виглядає не надто вражаюче. Але на практиці вдалий тандем тяговитого дизеля та спритної коробки з великою кількістю передач дає відчуття динамічності. Прискорення доволі швидке та легко прогнозоване, а робота автомата – дуже м’яка та комфортна.

Opel Combo з дивовижною легкістю може їхати швидше потоку, допомагає у цьому дуже енергоємна підвіска, яка з легкістю розправляється з тим, що у нас прийнято назвати дорогами. До пари цим налаштуванням і гальма – зупиняється Combo легко та прогнозовано.

Звісно, у швидких поворотах м’якість підвіски відображається досить суттєвими кренами, а пристойна висота автомобіля робить його чутливим до поривів бокового вітру. Певна річ: швидкий та динамічний драйв з частою зміною напрямку – не його стихія.

Натомість поєднання комфортної підвіски та відмінно налаштованого силового агрегату дають можливість хоч цілий день кататись містом, не відчуваючи втоми. Далека дорога також не стане для Opel Combo проблемою. Скоріше навпаки – на Combo можна проїхати сотні кілометрів та не втомитись.

Декларована характеристиками витрата пального у змішаному циклі – трохи більше чотирьох літрів на сотню. На практиці, якщо їздити лише містом з урахуванням заторів, розхід буде триматись у районі шести літрів. З такими показниками економічності повністю відпадає необхідність у складних гібридних технологіях.

Допомагає економити пальне система “старт-стоп”. Вона актуальна під час їзди зі світлофорами, а ось при попаданні у тягнучку її хочеться вимкнути. Окрема кнопка для цього не передбачена – це можна зробити лише через меню і то – тимчасово, до наступного запуску двигуна.

Режимів руху усього два – звичайний та “еко”. Останній за відчуттями просто демпфує педаль акселератора та змінює алгоритм роботи коробки, змушуючи її раніше переходити на вищі передачі. Цей режим стане у пригоді любителям повільного та розміреного водіння.

До речі скільки коштуватиме в Україні оновлений Opel Mokka

Технології

Технологічність Opel Combo на висоті. Тут є матричні фари з автоматичним режимом дальнього світла, які відмінно справляються зі своїм призначенням. Система тримання у полосі, яка м’яко ненав’язливо коректує траєкторію, якщо водій раптом відволікся від дороги. Круїз контроль звичайний, не активний (не вміє тримати дистанцію до автомобіля попереду), хоча система екстреного гальмування є.

Бездротовий Apple CarPlay й Android Auto працюють швидко і без нарікань. Можливості налаштування центрального дисплея та екрану панелі приладів також на висоті. Дуже зручно, що можна запрограмувати кілька конфігурацій для панелі приладів і перемикати їх окремою кнопкою, не заходячи у меню.

Порадувала наявність підігріву сидінь та керма – для дизельного автомобіля, який прогрівається довше бензинових, це актуально. Причому кермо гріється повністю, любителі їздити “неправильним” хватом, тримаючи його однією рукою в центрі, будуть задоволені.

Цікаво працює система розпізнавання знаків. Вона зчитує “круглі” знаки з вказанням обмеження швидкості та розпізнає знак “кінець всіх обмежень”. Проте знаки пріоритету не читає. Виходить, що після обмеження швидкості 20 кілометрів на годину система вважає, що з такою швидкістю треба їхати до наступного обмежувального знаку, а не до найближчого перехрестя, як вимагають правила дорожнього руху.

Вибери свій Opel Combo з наявних на складі в Україні

Ціни

Для нашого ринку доступно дві комплектації у двох варіантах довжини. Але у прайсах наразі немає варіантів комплектації з автоматичною трансмісією. Поки є лише версії з механікою і дизельним двигуном 1,5 літра на 100 кінських сил. Ціни починаються від 997 800 грн.

Для порівняння: прайс на Peugeot Rifter починається від 1 028 500 грн, Citroën Berlingo – від 976 500 грн, Toyota Proace City Verso – від 999 900 грн. Як бачимо, ціни дуже схожі, тож обирати між цими “родичами” варто, зважаючи передусім на власні вподобання у дизайні.

Висновки

Що ж стосується тестового Opel Combo, це один з найуніверсальніших авто автомобілів, який зможе закрити величезну кількість завдань. Завдяки строгому стилю на ньому можна приїхати на ділову зустріч, виконати усі можливі сімейні діла, впоратись з викликами малого бізнесу. При цьому витрати на купівлю та утримання такого автомобіля не будуть надто великим.