Скільки коштує новий Opel Movano в Україні

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Opel Movano 2025
Уже невдовзі буде доступний в автосалонах німецький комерційний автомобіль Новий Opel Movano. У нього широкий вибір варіантів виконання, новий 2,2-літровий дизельний двигун, важливі покращення для щоденного комфорту.
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Opel Movano завжди мав попит у професійних перевізників та кур’єрських служб доставлення завдяки своїй продуманій конструкції. Наприклад, великі задні двостулкові дверцята та бокові зсувні дозволяють легко завантажувати навіть дуже габаритні пакунки.
Новий масивний передній бампер та пластикові накладки по периметру кузова добре захищають автомобіль від дрібних пошкоджень під час маневрування на тісних міських вулицях. Оновлена решітка радіатора додає виразності та поєднує потужні галогенові фари.
Новий Opel Movano традиційно пропонує дуже просторий салон, створений з максимальною увагою до потреб водія. Зручне сидіння та наявність кондиціонера вже в базовій комплектації сприяють комфорту. Сучасна мультимедійна система з кольоровим 5-дюймовим дисплеєм дає змогу легко підключати телефон по каналу Bluetooth.
Широке 2-місне переднє сидіння дозволяє взяти з собою в подорож кількох пасажирів. Окремо варто відзначити й обладнання для безпеки: система ESP, обмежувач швидкості, фронтальні подушки безпеки – усе це вже включено в базову комплектацію автомобіля.
Нарешті, для Нового Opel Movano пропонується пакет-опція «БІЗНЕС», що містить протитуманні фари з функцією освітлення поворотів, посилену 2-листову задню підвіску, двостулкові дверцята з можливістю відкривання на кут до 270 градусів, а також збільшені зовнішні дзеркала для версій «шасі-кабіна».
До речі Opel впроваджує нові гібридні агрегати
Ще однією важливою особливістю німецького Opel Movano є його новий двигун серії MultiJet 3. Цей сучасний 2,2-літровий турбодизельний двигун пропонує достатню потужність та крутний момент (140 к.с. та 350 Нм). Завдяки використанню 6-ступеневої механічної коробки перемикання передач та передньому приводу, автомобіль демонструє гарну паливну економність та легкість керування.
Opel Movano вирізняється широким переліком різноманітних версій, які максимально точно відповідають специфічним запитам клієнтів. Наприклад:
- Суцільнометалевий фургон Panel Van: автомобіль пропонується у трьох варіантах довжини (L2-L3-L4) та у двох варіантах висоти (H2-H3), з об’ємом вантажного відсіку від 11,5 до 17 куб м. Повністю закритий суцільнометалевий кузов гарантує захист вантажу від непогоди або крадіжки, а також дозволяє встановити всередині різноманітне необхідне обладнання. Вартість Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКП-6 Panel Van – від 1 432 900 гривень.
- Вантажопасажирський фургон Crew Cab: автомобіль пропонується у виконанні L3H2, він має комфортний та повністю обладнаний 6-7-місний пасажирський салон і вантажний відсік об’ємом 10,5 куб м. Такий варіант автомобіля буде максимально універсальним при необхідності перевезення бригади майстрів та обладнання для їх роботи. Вартість Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКП-6 Panel Van – від 1 674 200 гривень.
- Шасі-кабіна Chassis: автомобіль пропонується зі звичайною однорядною 3-місною кабіною або збільшеною дворядною 7-місною кабіною; відкрите шасі дозволяє встановлювати будь-яку специфічну надбудову відповідно до побажань клієнта-покупця. Вартість Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКП-6 Chassis – від 1 407 800 гривень.
- Бортова міні-вантажівка Dropside: автомобіль пропонується зі звичайною однорядною 3-місною кабіною або збільшеною дворядною 7-місною кабіною; бортовий кузов дозволяє перевозити різноманітні негабаритні вантажі або облаштувати фургон-тент. Вартість Opel Movano 2025 2.2 MultiJet 3 140 МКП-6 Dropside – від 1 543 500 гривень.