Скільки коштує новий Opel Movano в Україні

Уже невдовзі буде доступний в автосалонах німецький комерційний автомобіль Новий Opel Movano. У нього широкий вибір варіантів виконання, новий 2,2-літровий дизельний двигун, важливі покращення для щоденного комфорту.

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Opel Movano завжди мав попит у професійних перевізників та кур’єрських служб доставлення завдяки своїй продуманій конструкції. Наприклад, великі задні двостулкові дверцята та бокові зсувні дозволяють легко завантажувати навіть дуже габаритні пакунки.

Новий масивний передній бампер та пластикові накладки по периметру кузова добре захищають автомобіль від дрібних пошкоджень під час маневрування на тісних міських вулицях. Оновлена решітка радіатора додає виразності та поєднує потужні галогенові фари.



Новий Opel Movano традиційно пропонує дуже просторий салон, створений з максимальною увагою до потреб водія. Зручне сидіння та наявність кондиціонера вже в базовій комплектації сприяють комфорту. Сучасна мультимедійна система з кольоровим 5-дюймовим дисплеєм дає змогу легко підключати телефон по каналу Bluetooth.

Широке 2-місне переднє сидіння дозволяє взяти з собою в подорож кількох пасажирів. Окремо варто відзначити й обладнання для безпеки: система ESP, обмежувач швидкості, фронтальні подушки безпеки – усе це вже включено в базову комплектацію автомобіля.

Нарешті, для Нового Opel Movano пропонується пакет-опція «БІЗНЕС», що містить протитуманні фари з функцією освітлення поворотів, посилену 2-листову задню підвіску, двостулкові дверцята з можливістю відкривання на кут до 270 градусів, а також збільшені зовнішні дзеркала для версій «шасі-кабіна».

До речі Opel впроваджує нові гібридні агрегати

Ще однією важливою особливістю німецького Opel Movano є його новий двигун серії MultiJet 3. Цей сучасний 2,2-літровий турбодизельний двигун пропонує достатню потужність та крутний момент (140 к.с. та 350 Нм). Завдяки використанню 6-ступеневої механічної коробки перемикання передач та передньому приводу, автомобіль демонструє гарну паливну економність та легкість керування.



Opel Movano вирізняється широким переліком різноманітних версій, які максимально точно відповідають специфічним запитам клієнтів. Наприклад: