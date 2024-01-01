Сколько услуг предоставили мобильные сервисные центры МВД в 2024 году

Диджитализация государственных услуг продвигается не так быстро, как этого бы хотелось и многие до сих пор вынуждены тратить свое время на очереди и получение услуг через физические обращения в сервисные центры МВД.

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Острее всего потребность в скорейшей диджитализации всех услуг ощущается в самых отдаленных уголках страны, где нет физических отделений. А пока этого не сделано - функционируют мобильные сервисные центры МВД, которые иногда обслуживают граждан в городах и поселках, где отсутствуют стационарные подразделения.

За 2024 год сервис на “колесах” совершил 429 выездов. Администраторы предоставили гражданам 7756 административных услуг. Наибольшим спросом пользуются регистрационные действия с транспортными средствами – с начала прошлого года мобильными сервисными центрами МВД предоставлено 4686 таких услуг. За 2024 год граждане обменяли 3069 водительских удостоверений. Международное водительское удостоверение было выдано только одно.

Передвижные машины сервисных центров МВД оснащены всем необходимым для предоставления наиболее популярных услуг. В частности, в мобильных сервисных центрах МВД можно получить такие административные услуги:

обмен и восстановление водительского удостоверения;

регистрация и перерегистрация* транспортных средств;

выдача международного водительского удостоверения.

* из-за уязвимости системы к хакерским атакам временно приостановлено предоставление отдельных регистрационных услуг, связанных со сменой владельца.

Мобильный сервисный центр МВД работает по запросу от местных органов исполнительной власти. Это особенно удобно для отдаленных районов, где отсутствуют стационарные сервисные центры МВД. Населенные пункты и график выездов можно посмотреть по ссылке.