Скільки послуг надали мобільні сервісні центри МВС у 2024 році

Діджиталізація державних послуг просувається не так швидко, як цього б хотілось і чимало людей досі змушені витрачати свій час на черги та отримання послуг через фізичні звернення до сервісних центрів МВС.

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Найгостріше потреба у якнайшвидшій діджиталізації усіх послуг відчувається у найвіддаленіших куточках країни, де немає фізичних відділень. А допоки цього не зроблено - функціонують мобільні сервісні центри МВС, які іноді обслуговують громадян у містах і селищах, де відсутні стаціонарні підрозділи.

За 2024 рік сервіс на “колесах” здійснив 429 виїздів. Адміністратори надали громадянам 7756 адміністративних послуг. Найбільший попит мають реєстраційні дії з транспортними засобами – з початку минулого року мобільними сервісними центрами МВС надано 4686 таких послуг. За 2024 рік громадяни обміняли 3069 посвідчень водія. Міжнародне посвідчення водія було видано лише одне.

Пересувні автівки сервісних центрів МВС оснащені усім необхідним для надання найбільш популярних послуг. Зокрема, у мобільних сервісних центрах МВС можна отримати такі адміністративні послуги:

обмін і відновлення посвідчення водія;

реєстрація та перереєстрація* транспортних засобів;

видача міжнародного посвідчення водія.

* через вразливість системи до хакерських атак тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, повʼязаних зі зміною власника.

Мобільний сервісний центр МВС працює за запитом від місцевих органів виконавчої влади. Це особливо зручно для віддалених районів, де відсутні стаціонарні сервісні центри МВС. Населені пункти та графік виїздів можливо переглянути за посиланням.