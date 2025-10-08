Сколько водителей покидают место ДТП: данные полиции

ФОТО: freepik.com|
Водители покидают место ДТП
Полиция Киевской области сообщает о случаях, когда им удалось разыскать водителей, которые покинули место ДТП. Так с 1 по 30 сентября 2025 года патрульные Киевщины разыскали и привлекли к ответственности 241 водителя, которые оставили место дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также: Полиция начинает оформление ДТП в электронном формате: пилот стартует в Винницкой области
Вероятные причины, почему водители покидают место ДТП:
- Проблемы с документами (например, отсутствие водительских прав)
- Вероятность пребывания в розыске ТЦК
- Пребывание в состоянии опьянения
- Слишком долгое ожидание полиции
Как действовать в случае аварии
Убедитесь, что никто не пострадал. Если есть травмированные - окажите домедицинскую помощь и вызовите скорую. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Позвоните на спецлинию 102 или 112 и сообщите:
- точное место, где произошло ДТП;
- есть ли пострадавшие, сколько их и какое состояние;
- марки и модели автомобилей, которые получили повреждения.
Важно
Транспортное средство должно оставаться на месте происшествия, чтобы полицейские могли зафиксировать обстоятельства аварии. За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность - штраф 3400 грн.
Когда можно составить европротокол
Если в ДТП нет травмированных, не нанесен ущерб третьим лицам, водители не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы страхования, ситуацию можно урегулировать путем составления европротокола - без вызова полиции.