Сколько водителей покидают место ДТП: данные полиции

Полиция Киевской области сообщает о случаях, когда им удалось разыскать водителей, которые покинули место ДТП. Так с 1 по 30 сентября 2025 года патрульные Киевщины разыскали и привлекли к ответственности 241 водителя, которые оставили место дорожно-транспортного происшествия.

Вероятные причины, почему водители покидают место ДТП:

Проблемы с документами (например, отсутствие водительских прав)

Вероятность пребывания в розыске ТЦК

Пребывание в состоянии опьянения

Слишком долгое ожидание полиции

Как действовать в случае аварии

Убедитесь, что никто не пострадал. Если есть травмированные - окажите домедицинскую помощь и вызовите скорую. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Позвоните на спецлинию 102 или 112 и сообщите:

точное место, где произошло ДТП;

есть ли пострадавшие, сколько их и какое состояние;

марки и модели автомобилей, которые получили повреждения.

Важно

Транспортное средство должно оставаться на месте происшествия, чтобы полицейские могли зафиксировать обстоятельства аварии. За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность - штраф 3400 грн.

Когда можно составить европротокол

Если в ДТП нет травмированных, не нанесен ущерб третьим лицам, водители не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы страхования, ситуацию можно урегулировать путем составления европротокола - без вызова полиции.