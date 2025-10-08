Скільки водіїв покидають місце ДТП: данні поліції

Поліція Київщини повідомляє про випадки, коли їм вдалось розшукати водіїв які покинули місце ДТП. Так з 1 по 30 вересня 2025 року патрульні Київщини розшукали та притягнули до відповідальності 241 водія, які залишили місце дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте також: Поліція починає оформлення ДТП в електронному форматі: пілот стартує у Вінницькій області

Ймовірні причини, чому водії покидають місце ДТП:

Проблеми з документами (наприклад, відсутність водійських прав)

Ймовірність перебування у розшуку ТЦК

Перебування у стані сп’яніння

Надто довге очікування поліції

Як діяти у разі аварії

Переконайтеся, що ніхто не постраждав. Якщо є травмовані — надайте домедичну допомогу та викличте швидку. Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Зателефонуйте на спецлінію 102 або 112 і повідомте:

точне місце, де сталася ДТП;

чи є потерпілі, скільки їх і який стан;

марки та моделі автомобілів, які отримали пошкодження.

Важливо

Транспортний засіб повинен залишатися на місці події, щоб поліцейські могли зафіксувати обставини аварії. За залишення місця ДТП передбачена адміністративна відповідальність — штраф 3400 грн.

Коли можна скласти європротокол

Якщо у ДТП немає травмованих, не завдано шкоди третім особам, водії не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси страхування, ситуацію можна врегулювати шляхом складання європротоколу — без виклику поліції.