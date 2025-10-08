Укр
Скільки водіїв покидають місце ДТП: данні поліції

На Київщині протягом вересня притягнули до відповідальності 241 водія, які покинули місце ДТП.
Водії покидають місце ДТП

Євген Гудущан
Поліція Київщини повідомляє про випадки, коли їм вдалось розшукати водіїв які покинули місце ДТП. Так з 1 по 30 вересня 2025 року патрульні Київщини розшукали та притягнули до відповідальності 241 водія, які залишили місце дорожньо-транспортної пригоди.

Ймовірні причини, чому водії покидають місце ДТП:

  • Проблеми з документами (наприклад, відсутність водійських прав)
  • Ймовірність перебування у розшуку ТЦК
  • Перебування у стані сп’яніння
  • Надто довге очікування поліції

Як діяти у разі аварії

Переконайтеся, що ніхто не постраждав. Якщо є травмовані — надайте домедичну допомогу та викличте швидку. Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Зателефонуйте на спецлінію 102 або 112 і повідомте:

  • точне місце, де сталася ДТП;
  • чи є потерпілі, скільки їх і який стан;
  • марки та моделі автомобілів, які отримали пошкодження.

Важливо

Транспортний засіб повинен залишатися на місці події, щоб поліцейські могли зафіксувати обставини аварії. За залишення місця ДТП передбачена адміністративна відповідальність — штраф 3400 грн.

Коли можна скласти європротокол

Якщо у ДТП немає травмованих, не завдано шкоди третім особам, водії не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси страхування, ситуацію можна врегулювати шляхом складання європротоколу — без виклику поліції.

