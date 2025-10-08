Скільки водіїв покидають місце ДТП: данні поліції

ФОТО: freepik.com|
Водії покидають місце ДТП
Поліція Київщини повідомляє про випадки, коли їм вдалось розшукати водіїв які покинули місце ДТП. Так з 1 по 30 вересня 2025 року патрульні Київщини розшукали та притягнули до відповідальності 241 водія, які залишили місце дорожньо-транспортної пригоди.
Ймовірні причини, чому водії покидають місце ДТП:
- Проблеми з документами (наприклад, відсутність водійських прав)
- Ймовірність перебування у розшуку ТЦК
- Перебування у стані сп’яніння
- Надто довге очікування поліції
Як діяти у разі аварії
Переконайтеся, що ніхто не постраждав. Якщо є травмовані — надайте домедичну допомогу та викличте швидку. Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Зателефонуйте на спецлінію 102 або 112 і повідомте:
- точне місце, де сталася ДТП;
- чи є потерпілі, скільки їх і який стан;
- марки та моделі автомобілів, які отримали пошкодження.
Важливо
Транспортний засіб повинен залишатися на місці події, щоб поліцейські могли зафіксувати обставини аварії. За залишення місця ДТП передбачена адміністративна відповідальність — штраф 3400 грн.
Коли можна скласти європротокол
Якщо у ДТП немає травмованих, не завдано шкоди третім особам, водії не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси страхування, ситуацію можна врегулювати шляхом складання європротоколу — без виклику поліції.