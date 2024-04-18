Нередко между датой ввоза автомобиля в Украину и его регистрацией проходит много времени - из-за поиска запчастей и ремонта, продажи и т.д. Но существуют четкие законодательные нормы, которые регламентируют этот срок.

Требования к регистрации и сроки

В соответствии со статьей 34 Закона "О дорожном движении" владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать принадлежащие им транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления, утверждают в "Дорожном Адвокате".

Вместе с этим, положениями статьи 37 указанного Закона регламентировано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещается. Аналогичная правовая норма закреплена в пункте 2.9.в ПДД, в соответствии с предписаниями которой, водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД.

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Указанные требования детализированы в пункте 6 Порядка государственной регистрации автомобилей, утвержденного КМУ №1388 от 07.09.1998. В нем где предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за юридическими и физическими лицами в сервисных центрах МВД или через центры предоставления административных услуг.

При этом в пункте 7 данного Порядка указано, что владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать транспортные средства в течение десяти суток после приобретения или таможенного оформления. Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД, запрещается.

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В соответствии с пунктом 16 Порядка, на зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельства о регистрации, а также номерные знаки.

Какие особенности на время действия военного положения

Постановлением КМУ от 04.03.2022 №190 внесены дополнения в пункт 7 Порядка, которыми предусмотрено специальное основание для продления срока государственной регистрации транспортных средств – введение военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

При этом, введен новый срок регистрации автомобиля, отсчет которого начинается со дня, следующего за днем прекращения военного положения. А именно, в случае прекращения военного положения владельцы обязаны зарегистрировать транспортные средства в течение девяноста дней.

Однако наличие военного положения не предусматривает возможности управлять транспортными средствами транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД.

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Ответственность

В свою очередь, согласно положениям части 6 статьи 121 КУоАП, управление водителем не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн на первый раз.

Если такое нарушение будет выявлено повторно в течение года, то ответственность составляет 1 700 грн штрафа или общественные работы с возможным изъятием транспортного средства.

Выводы

Итак, установлена обязательность регистрации транспортных средств в Украине в установленном порядке в течение 10 суток и запрет эксплуатации незарегистрированных транспортных средств. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность.

На время военного положения предусмотрены особенности – регистрация приобретенных или ввезенных автомобилей не является обязательной. Такую регистрацию можно будет осуществить после прекращения военного положения в течение 90 дней.

При этом наличие военного положения не предусматривает возможности управлять транспортными средствами, не зарегистрированными в уполномоченных органах МВД.

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