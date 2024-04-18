Нерідко між датою ввезення автомобіля в Україну та його реєстрацією проходить багато часу - через пошук запчастин і ремонт, продаж тощо. Але існують чіткі законодавчі норми, які регламентують цей термін.

Вимоги до реєстрації та строки

Відповідно до статті 34 Закону «Про дорожній рух» власники транспортних засобів зобов’язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання чи митного оформлення, стверджують у “Дорожному Адвокаті”.

Разом з цим, положеннями статті 37 вказаного Закону регламентовано, що експлуатація незареєстрованих транспортних засобів забороняється. Аналогічна правова норма закріплена у пункті 2.9.в ПДР, відповідно до приписів якої, водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС.

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Зазначені вимоги деталізовано в пункті 6 Порядку державної реєстрації автомобілів, затвердженого КМУ №1388 від 07.09.1998. У ньому де передбачено, що транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС або через центри надання адміністративних послуг.

При цьому в пункті 7 даного Порядку зазначено, що власники транспортних засобів зобов`язані зареєструвати транспортні засоби протягом десяти діб після придбання або митного оформлення. Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані в уповноважених органах МВС, забороняється.

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Відповідно до пункту 16 Порядку на зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки.

Які особливості на час дії воєнного стану

Постановою КМУ від 04.03.2022 №190 внесено доповнення до пункту 7 Порядку, якими передбачено спеціальну підставу для продовження строку державної реєстрації транспортних засобів – введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

При цьому, введено новий строк реєстрації автомобіля, відлік якого починається з дня, наступного за днем припинення воєнного стану. А саме, у разі припинення воєнного стану власники зобов’язані зареєструвати транспортні засоби протягом дев’яноста днів.

Проте наявність воєнного стану не передбачає можливості керувати транспортними засобами транспортних засобів, що не зареєстровані в уповноважених органах МВС.

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Відповідальність

Своєю чергою, згідно з положеннями частини 6 статті 121 КУпАП, керування водієм не зареєстрованим в установленому порядку транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 850 грн на перший раз.

Якщо таке порушення буде виявлено повторно протягом року, то відповідальність становить 1 700 грн штрафу або громадські роботи з можливим вилученням транспортного засобу.

Висновки

Отже, встановлено обов`язковість реєстрації транспортних засобів в Україні в установленому порядку протягом 10 діб та заборону експлуатації незареєстрованих транспортних засобів. За порушення цієї вимоги передбачено відповідальність.

На час воєнного стану передбачено особливості – реєстрація придбаних або ввезених автомобілів не є обов’язковою. Таку реєстрацію можна буде здійснити після припинення воєнного стану протягом 90 днів.

При цьому наявність воєнного стану не передбачає можливості керувати транспортними засобами, що не зареєстровані в уповноважених органах МВС.

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