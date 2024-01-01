Сколько времени стоит прогревать двигатель автомобиля

Вопрос прогрева двигателя перед началом движения – дискуссионный. С одной стороны экологическая составляющая, которая является важной в некоторых европейских странах. Например в Германии или Польше за прогрев на месте можно получить штраф. С другой – здравый смысл и забота о долговечности двигателя.

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С технической точки зрения прогрев двигателя нужен. Если начинать движение сразу без прогрева, то ресурс двигателя уменьшается. Подробнее о вреде, который можно нанести двигателю, не прогревая его перед началом движения, можно прочитать здесь.

Время прогрева может быть разным и зависит, главным образом, от температуры за бортом. Так как же понять, что двигатель достаточно погрелся и можно спокойно трогаться, не переживая за его ресурс? Здесь есть несколько характерных признаков.

Обороты двигателя. Сразу после холодного запуска двигатель поднимает обороты и работает на повышенных некоторое время. Как только они опустятся до нормальных – это означает, что двигатель погрелся до минимально необходимой температуры и готов трогаться.

Как только холостые обороты достигают нормальных значений – автомобиль готов к поездке

Индикатор температуры. Большинство автомобилей имеет на щитке приборов стрелку температуры двигателя. Обычно она начинает двигаться, когда верхняя часть двигателя разгорелась примерно до 40 градусов по Цельсию.

В некоторых автомобилях (например у некоторых моделей Subaru) нет стрелки указателя, но есть индикатор, который горит синим, если двигатель слишком холодный, гаснет при рабочей температуре и может засветиться красным, если двигатель перегрелся.

Индикатор температуры также является ориентиром готовности машины к движению

Прогревать двигатель, ориентируясь на индикатор температуры считается правильным. Но температуру двигатель набирает через несколько минут после того, как он сбросил обороты с "прогревочных" до холостых. Прогрев двигателя до более высокой температуры не нанесет ему вреда, но сожжет чуть больше горючего, что не выгодно экономически.

Прогрев на ходу. Оптимальным режимом является комбинация, в которой автомобиль прогревается на месте до момента, пока двигатель не выйдет на нормальные холостые обороты, после чего несколько минут стоит двигаться на невысоких скоростях, не давая большой нагрузки и высоких оборотов двигателя. Таким образом удается найти баланс между экономичностью и сохранением ресурса двигателя.

Прогревать двигатель до рабочей температуры на месте нет смысла. После сброса оборотов или соответствующего сигнала стрелки/индикатора можно начинать движение, не давая слишком сильной нагрузки на двигатель

Кроме того, движение на невысокой скорости позволяет прогреть масло в коробке передач, мостах, редукторах и других механизмах. При сильных морозах также важно прогревать амортизаторы подвески – как и для чего это делать подробно описано здесь.

Выводы

Благодаря глобальному потеплению климат в Украине стал более мягким. Снег и сильные морозы стали не таким уж и частым явлением. Для автомобилистов это отличная новость, ведь на прогрев теперь нужно меньше времени и топлива.

Но пренебрегать правилами прогрева все же не стоит. Лучше потратить на это несколько минут, чем потом на длительное время оставлять машину в автосервисе, ожидая дорогостоящего ремонта двигателя.