Скільки часу варто прогрівати двигун автомобіля

Питання прогріву двигуна перед початком руху – дискусійне. З одного боку екологічна складова, яка є важливою у деяких європейських країнах. Наприклад у Німеччині або Польщі за прогрів на місці можна отримати штраф. З іншого – здоровий глузд та турбота про довговічність двигуна.

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З технічного погляду прогрів двигуна потрібен. Якщо починати рух одразу без прогріву, то ресурс двигуна зменшується. Детальніше про шкоду, яку можна завдати двигуну, не прогріваючи його перед початком руху, можна прочитати тут.

Час прогріву може бути різним і залежить, головним чином, від температури за бортом. Тож як же зрозуміти, що двигун достатньо погрівся і можна спокійно рушати, не переймаючись за його ресурс? Тут є кілька характерних ознак.

Оберти двигуна. Одразу після холодного запуску двигун підіймає оберти і працює на підвищених деякий час. Як тільки вони опустяться до нормальних це означає, що двигун погрівся до мінімально необхідної температури і готовий рушати.

Як тільки холості оберти сягають нормальних значень – автомобіль готовий до поїздки

Індикатор температури. Більшість автомобілів має на щитку приладів стрілку температури двигуна. Зазвичай вона починає рухатись, коли верхня частина двигуна розгорілась приблизно до 40 градусів за Цельсієм. У деяких автомобілях (наприклад у деяких моделей Subaru) немає стрілки вказівника, але є індикатор, який горить синім, якщо двигун надто холодний, гасне при робочій температурі і може засвітитись червоним, якщо двигун перегрівся.

Індикатор температури також є орієнтиром готовності машини до руху

Прогрівати двигун, орієнтуючись на індикатор температури, вважається правильним. Але температуру двигун набирає за кілька хвилин після того, як він скинув оберти з «прогрівочних» до холостих. Прогрів двигуна до більш високої температури не завдасть йому шкоди, але так він спалить трохи більше пального, що не вигідно економічно.

Прогрів на ходу. Найоптимальнішим режимом є комбінація, у якій автомобіль прогрівається на місці до моменту, поки двигун не вийде на нормальні холості оберти, після чого кілька хвилин варто рухатись на невисоких швидкостях без великого навантаження та високих обертів двигуна. Таким чином вдається знайти баланс між економічністю та збереженням ресурсу двигуна.

Прогрівати двигун до робочої температури на місці немає сенсу. Після скидання обертів або відповідного сигналу стрілки/індикатора можна починати рух, не надто сильного навантажуючи двигун

Окрім того, рух на невисокій швидкості дозволяє прогріти мастило в коробці передач, мостах, редукторах та інших механізмах. При сильних морозах також важливо прогрівати амортизатори підвіски – як і для чого це робити детально описано тут.

Висновки

Завдяки глобальному потеплінню клімат в Україні став більш м’яким. Сніг та сильні морози стали не такими вже й частим явищем. Для автомобілістів це чудова новина, адже на прогрів тепер потрібно менше часу та пального.

Але нехтувати правилами прогріву все ж не варто. Краще витрати на це кілька хвилин, ніж потім на тривалий час залишати машину в автосервісі, очікуючи дорогого ремонту двигуна.