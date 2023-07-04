Нардеп обнародовал сумму уплаченных налогов после отмены "нулевой растаможки".

Ровно год назад, с первого июля 2022 года, перестала действовать льгота по растаможке без уплаты ввозных налогов. Эта льгота под народным названием "нулевая растаможка" действовала три месяца.

За эти 12 месяцев без льготы было ввезено 255 798 транспортных средств, сообщает народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на Гостаможслужбу. Поступления в бюджет от ввоза транспортных средств составили 35,32 млрд грн.

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Интересно, что за три месяца нулевой растаможки украинцы ввезли около 220 тысяч автомобилей, то есть почти такое же количество, как за целый год со всеми налогами.

Рынок б/у автомобилей теперь работает в большинстве за счет купли-продажи машин, которые были везены в страну раньше или покупались новыми. Поддержка внутреннего рынка путем ввоза подержанных авто минимальна. Например, доля импорта транспортных средств с пробегом из-за границы в июне 2023 года составила 17,7% (18,1 тысячи легковых авто), что стало максимальным показателем с декабря-2022.

Напомним, сколько сейчас стоит растаможить легковой автомобиль