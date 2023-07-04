Нардеп оприлюднив суму сплачених податків після скасовування "нульового розмитнення".

Рівно рік тому, з першого липня 2022 року, перестала діяти пільга щодо розмитнення авто без сплати жодних податків. Ця пільга під народною назвою “нульове розмитнення” діяла три місяці.

За 12 місяців, коли податки сплачувались у повному обсязі, було ввезено 255 798 транспортних засобів, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на Держмитслужбу. Надходження до бюджету від ввезення транспортних засобів становлять 35,32 млрд грн.

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Цікаво, що за три місяці “нульового розмитнення” українці везли близько 220 тисяч автомобілів, тобто майже таку ж кількість, як за цілий рік з усіма податками.

Ринок вживаних автомобілів тепер працює в основному за рахунок купівлі-продажу машин, які були ввезені в країну раніше або купувались новими. Підживлення внутрішнього ринку шляхом ввезення вживаних авто мінімальне. Наприклад, частка імпорту авто з пробігом з-за кордону у червні 2023 року склала 17,7% (18,1 тисячі легкових авто), що стало максимальним показником з грудня-2022.

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