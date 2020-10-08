Сколько Киев, Днепр, Харьков и другие города зарабатывают на парковках.

За последние полгода городской бюджет Киева пополнился на 24 млн грн в уплате за парковки, во Львове и Харькове получили 7 млн и 8 млн грн соответственно. А вот бюджет Днепра пополнился лишь на 1 639 121 грн.

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За прошлый год доходы за парковку выросли: на 42% в Днепре, на 35% во Львове, на 26% в Киеве и на 7% в Харькове.

Доходы городского бюджета от парковок

Последние годы в Киеве, Харькове и Днепре наблюдается уменьшение количества штрафов за неправильную парковку, собранных Нацполицией: в 7, 2 и 4 раза соответственно. Вместо Национальной полиции штрафовать начали городские коммунальные учреждения. Открытых данных об их деятельности нет.

Штрафы за парковку Нацполиции

Во Львове количество штрафов за неправильную парковку за последние годы увеличилось: за первые полгода 2020 выписано 475 постановления на полмиллиона гривен против 682 штрафов на общую сумму более 700 тысяч грн.

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