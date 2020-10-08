Скільки Київ, Дніпро, Харків та інші міста заробляють на парковках.

За останні півроку міський бюджет Києва поповнився на 24 млн грн на сплаті за парковки, у Львові та Харкові отримали 7 млн та 8 млн грн відповідно. А от бюджет Дніпра поповнився лише на 1 639 121 грн.

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За минулий рік доходи за паркування зросли: на 42% у Дніпрі, на 35% у Львові, на 26% у Києві та на 7% у Харкові.

Доходи міського бюджета від парковок

Останні роки у Києві, Харкові та Дніпрі спостерігається зменшення кількості штрафів за неправильне паркування, зібраних Нацполіцією: у 7, 2 та 4 рази відповідно. Замість Національної поліції штрафувати почали міські комунальні установи. Відкритих даних про їх діяльність немає.

Штрафи за паркування Нацполіції

У Львові кількість штрафів за неправильне паркування за останні роки збільшилась: за перші півроку 2020 виписано 475 постанови на півмільйона гривень проти 682 штрафів на загальну суму на понад 700 тисяч грн.

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