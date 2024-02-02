Все 27 карет скорой медицинской помощи от правительства Объединенных Арабских Эмиратов, которые были ввезены в Украину на позапрошлой неделе, уже отправлены в регионы, в т.ч. в прифронтовые медицинские учреждения.

Это уже вторая партия медицинской техники от ОАЭ за полтора месяца. В предыдущем конвое в конце декабря пришли 23 "скорые", которые во многих областях вышли на первое дежурство уже в новогоднюю ночь. Таким образом, в общем зачете прибыло ровно 50 машин.

Как и в прошлый раз, кареты скорой медицинской помощи сделаны на шасси Toyota Land Cruiser в трехдверной версии фургона. Здесь длинная база с классической схемой входа/выхода со стороны водителя и пассажира и двустворчатой дверью сзади.

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Привычные боковые двери в салон по правому борту отсутствуют, внутри боковая стена глухая, там стоит продольная сплошная скамья диванного типа, а напротив через узкий проход размещены стандартные носилки ножничного типа.

Машины получили положительные отзывы за выносливую ходовую, хороший ресурс мотора и экономичное потребление дизеля – всего девять литров на сотню пробега. Комфорт также на высоте.

Партия карет скорой медицинской помощи на шасси Toyota Land Cruise J79, прибывшая от правительства ОАЭ в январе. Фото: Минздрав Украины

Машины имеют полный привод, как и в классическом внедорожнике J79. Под капотом стоит дизельный двигатель с силовым потенциалом 250 л.с. С такими возможностями автомобиль будет быстр как по дороге с твердым покрытием, так и по пересеченной местности, снежной целине с переметами или сельской грунтовке с глубокими лужами.

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Автомобиль может использоваться как эвакуационный для перевозки покалеченных на фронте защитников от стабилизационного пункта в тыловые медицинские учреждения и как обычная карета неотложной медицинской помощи. Для обеих специализаций здесь есть все необходимое. Стоит только обеспечить машину дежурной бригадой медиков и водителем, наполнить кислородные баллоны, обеспечить медикаментами, препаратами, рабочим инструментарием и можно отправляться на выезд.

Такие же кареты из первой партии поступлений от правительства ОАЭ, прибывшие в Киев в декабре 2023 года Фото: Минздрав Украины

Переданные "скорые" оборудованы упомянутыми выше кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. На выезде можно выводить человека из состояния кардиогенного шока, проводить реанимацию, первичную хирургическую обработку ран, осуществлять общее обезболивание и тому подобное.

"Это фактически скорые типа "В", которые способны работать в сверхсложных условиях бездорожья и разрушенной инфраструктуры. Подобные автомобили доказали свою эффективность и целесообразность использования во время работы команд медицины катастроф на деоккупированных и прифронтовых территориях", – подчеркнул руководитель Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ Украины Виталий Крилюк.

Автомобили скорой помощи на базе Toyota Land Cruiser J78, поступившие в феврале 2023 года. Фото: Ukrinform

Кареты такого исполнения нашим медикам уже знакомы по прошлым поставкам из других источников помощи. В прошлом году в одной из партий из ста новых автомобилей часть техники прибыла на таком же шасси в модификации Cruiser J78. Машины в рамках гуманитарного проекта по развитию национальной системы медицины катастроф приобретены за деньги швейцарской благотворительной ассоциации "Free Ukraine", двух фондов канадско-украинского фонда, Конгресса украинцев Канады "Гуманитарное обращение Украины", "Ukraine Humanitarian Appeal" и других благотворительных организаций.