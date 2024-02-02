Усі 27 карет швидкої медичної допомоги від уряду Об’єднаних Арабських Еміратів, що були ввезені в Україну на позаминулому тижні, уже відправлено в регіони, у т.ч. в прифронтові медичні заклади.

Це вже друга партія медичної техніки від ОАЕ за півтора місяця. У попередньому конвої наприкінці грудня прийшли 23 "швидкі", які в багатьох областях вийшли на перше чергування уже в новорічну ніч. Таким чином, у загальному заліку прибуло рівно 50 машин.

Як і минулого разу, карети швидкої медичної допомоги зроблено на шасі Toyota Land Cruiser у тридверній версії фургона. Тут довга база з класичною схемою входу/виходу зі сторони водія та пасажира і двостулковими дверима позаду.

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Звичні бокові двері в салон по правому борту відсутні, з середини бічна стіна глуха, там стоїть повздовжня суцільна лава диванного типу, а навпроти через вузенький прохід розміщено стандартні ноші ножичного типу.

Машини отримали схвальні відгуки за витривалу ходову, гарний ресурс мотора та економічне споживання дизеля – всього дев’ять літрів на сотню пробігу. Комфорт також на висоті.

Партія карет швидкої медичної допомоги на шасі Toyota Land Cruise J79, що прибула від уряду ОАЕ у січні. Фото: МОЗ України

Машини мають повний привід, як і у класичному позашляховику J79. Під капотом стоїть дизельний двигун з силовим потенціалом 250 к.с. З такими можливостями автомобіль буде швидкий як дорогою з твердим покриттям, так і пересічною місцевістю, сніжній цілині з переметами чи сільській ґрунтівці з глибокими калюжами.

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Автомобіль може використовуватися як евакуаційний для перевезення покалічених на фронті захисників від стабілізаційного пункту до тилових медичних закладів і як звичайна карета невідкладної медичної допомоги. Для обох спеціалізацій тут є все необхідне. Варто тільки забезпечити машину черговою бригадою медиків та водієм, наповнити кисневі балони, забезпечити медикаментами, препаратами та робочим інструментарієм і можна вирушати на виїзд.

Такі самі карети з першої партії надходжень від уряду ОАЕ, що прибули до Києва у грудні 2023 року Фото: МОЗ України

Передані «швидкі» облаштовані згаданими вище кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. На виїзді можна виводити людину зі стану кардіогенного шоку, проводити реанімацію, первинну хірургічну обробку ран, здійснювати загальне знеболення тощо.

"Це фактично швидкі типу “В”, які здатні працювати в надскладних умовах бездоріжжя та зруйнованої інфраструктури. Подібні автомобілі довели свою ефективність та доцільність використання під час роботи команд медицини катастроф на деокупованих та прифронтових територіях ", – підкреслив керівник Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України Віталій Крилюк.

Автомобілі швидкої допомоги на базі Toyota Land Cruiser J78, що надійшли у лютому 2023 року. Фото: Ukrinform

Карети такого виконання нашим медикам уже знайомі за минулими постачаннями з інших джерел допомоги. Торік в одній із партій у сто нових автомобілів частина машин прибула на такому ж шасі у модифікації Cruiser J78. Техніку в рамках гуманітарного проєкту з розбудови національної системи медицини катастроф придбали за гроші швейцарської благодійної асоціації "Free Ukraine", двох фундацій канадсько-української фундації, Конгресу українців Канади "Гуманітарне звернення України", "Ukraine Humanitarian Appeal" та інших благодійних організацій.