Скутер Lambretta X300 SR С получил итальянский шарм в современной обертке

В X300 SR появились изящные и спортивные линии, которые балансируют между вневременной эстетикой и современными штрихами. каркас из стальных труб обеспечивает жесткость и стабильность, а средняя часть корпуса безупречно сочетает щит с фирменными полированными стальными панелями.

Скутер, как на своем сайте описывают разработчики, имеет несколько версий расцветки. Пока будет выпускаться в трех-четырех красках, но в дальнейшем кузов может получить другой окрас. Все будет зависеть от спроса, в т.ч. от гендерных предпочтений владельцев.

Вентиляционные отверстия выполнены в в футуристическом стиле, что удачно дополняется полной светодиодной системой освещения, в основе которой лежит ДНК Lambretta. Это придает X300 SR уникальный и современный характер.

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Скутер компании Lambretta, которая считается главным конкурентом другого итальянского производителя Vespa, оснащен одноцилиндровым двигателем с водяным охлаждением мощностью 25,1 л. с. Он дает мощную производительность и при этом обеспечивает экономичное использование топлива. Электронная система впрыска гарантирует плавную и линейную реакцию на газ, а оптимизированная выхлопная система выдает приятный звук.

Для еще большего удобства разработчики наделили X300 SR системой интеллектуального запуска без ключа. Цифровая приборная панель сочетает в себе аналоговый и жидкокристаллический дисплеи, что обеспечивает четкую и точную информацию. У скутера также есть практичный бардачок под сиденьем и удобный крючок для подвешивания шлема.

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Легкий и маневренный скутер идеально подходит для навигации по городским улицам. Передняя подвеска с двойным амортизатором маятника обеспечивает комфортную езду по разнообразной местности. Эргономичное сиденье и достаточно пространства для ног гарантируют удобное положение во время длительных путешествий.

Фото: Lambretta