Скутер Lambretta X300 SR З отримав італійський шарм в сучасній обгортці

У X300 SR з’явилися витончені та спортивні лінії, які балансують між позачасовою естетикою та сучасними штрихами. каркас зі сталевих труб забезпечує жорсткість і стабільність, а середня частина корпусу бездоганно поєднує щит із фірмовими полірованими сталевими панелями.

Скутер, як на своєму сайті описують розробники, має кілька версій кольористики. Поки випускатиметься у трьох-чотирьох фарбах, але надалі кузов може отримати інший окрас. Все буде залежати від попиту, в т.ч. від гендерних вподобань власників.

Вентиляційні отвори виконано у в футуристичному стилі, що вдало доповнюється повною світлодіодною системою освітлення, в основі якої лежить ДНК Lambretta. Це надає X300 SR унікального та сучасного характеру.

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Скутер компанії Lambretta, яка вважається головним конкурентом іншого італійського виробника Vespa, оснащено одноциліндровим двигуном з водяним охолодженням потужністю 25,1 к. с.. Він видає потужну продуктивність і при цьому забезпечує економічне використання палива. Електронна система впорскування гарантує плавну та лінійну реакцію на газ, а оптимізована вихлопна система видає приємний звук.

Для ще більшої зручності розробники наділили X300 SR системою інтелектуального запуску без ключа. Цифрова приладова панель поєднує в собі аналоговий і рідкокристалічний дисплеї, що забезпечує чітку та точну інформацію. У скутера також є практичний бардачок під сидінням і зручний гачок для підвішування шолома.

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Легкий і маневровий скутер ідеально підходить для навігації міськими вулицями. Передня підвіска з подвійним амортизатором маятника забезпечує комфортну їзду по різноманітній місцевості. Ергономічне сидіння та достатньо простору для ніг гарантують зручне положення під час тривалих подорожей.

Фото: Lambretta