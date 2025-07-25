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Славутич вскоре будет иметь прямое сообщение с Черниговом

На Черниговщине капитально ремонтируют сразу три мостовых перехода на дороге между Черниговом и Славутичем, работы над которыми начались еще осенью 2021 года. Но с началом войны технику и людей пришлось срочно оттуда выводить.
Три мостовые переправы в Славутич будут как новые уже вот-вот - Auto24

ФОТО: Служба восстановления в Черниговской области|

Здесь осталось уложить верхний слой асфальта, нанести разметку и установить знаки

Валентин Ожго
logo25 июля, 19:34
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Осенью 2021-го успели построить временные объезды и частично демонтировать старые конструкции. В январе-феврале 2022 года строители начали забивать и испытывать сваи.

Как пишет Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области, во время полномасштабного вторжения эта часть Черниговской области на месяц оказалась в оккупации. Мосты остались недостроенными.

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Неопределенность и отсутствие финансирования отстрочили дальнейшие работы, но уже в нынешнем году решено восстановить транспортное сообщение Славутича с Черниговом. Сейчас капитальный ремонт всех трех мостовых переходов перешел в завершающую стадию.

Уже сделаны опоры и монолитные пролетные строения, укреплены склоны габионами. Также проведены работы по гидроизоляции конструкции мостов и укладки выравнивающего слоя асфальтобетона.

Фото: Служба восстановления в Черниговской области

Сейчас завершили работы по укладке подушки из ЩПС на подходах и установлены бордюры. Подрядчик готовится к укладке следующего слоя щебеночно-песчаной смеси с цементом и дальнейшего асфальтирования мостовых сооружений вместе с подходами. Далее останется обустраивать дорожную инфраструктуру, нанести разметку, установить дорожные знаки.

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Несмотря на то, что мосты не очень большие по размерам, они все же имеют большое логистическое значение для этого региона, поскольку временные переправы обеспечить стабильное транспортное сообщение на этих участках дороги не способны. В прошлом году на одном из временных объездов из-за аномального ливня мощный поток воды подмыл и местами разрушил временную конструкцию. Движение транспорта впоследствии разблокировали, но окончательной безопасности такие переправы не дают.

Когда мосты введут мосты в эксплуатацию и откроют движение транспорта – не уточняется, но по фотографиям видно, что до полноценного восстановления переправ осталось не так уж и много времени.

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