Славутич незабаром матиме пряме сполучення з Черніговом

Восени 2021-го встигли збудувати тимчасові об'їзди та частково демонтувати старі конструкції. У січні-лютому 2022 року будівельники почали забивати та випробувати палі.

Як пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області, під час повномасштабного вторгнення ця частина Чернігівської області на місяць опинилась в окупації. Мости залишилися недобудованими.

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Невизначеність та відсутність фінансування відтермінували подальші роботи, але вже в нинішньому році вирішено відновити транспортне сполучення Славутича з Черніговом. Нині капітальний ремонт усіх трьох мостових переходів перейшов у завершальну стадію.

Вже зроблено опори та монолітні прогонові будови, укріплено схили габіонами. Також проведено роботи з гідроізоляції конструкції мостів та укладання вирівнюючого шару асфальтобетону.

Фото: Служба відновлення у Чернігівській області

Наразі завершили роботи з укладання подушки з ЩПС на підходах та встановлено бордюри. Підрядник готується до укладання наступного шару щебенево-піщаної суміші з цементом та подальшого асфальтування мостових споруд разом з підходами. Далі лишиться облаштовувати дорожню інфраструктуру, нанести розмітку, встановити дорожні знаки.

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Попри те, що мости не дуже великі за розмірами, вони все ж мають велике логістичне значення для цього регіону, оскільки тимчасові переправи забезпечити стабільне транспортне сполучення на цих ділянках дороги не спроможні. Торік на одному з тимчасових об'їздів через аномальну зливу потужний потік води підмив та місцями зруйнував тимчасову конструкцію. Рух транспорту згодом розблокували, але остаточної безпеки такі переправи не дають.

Коли мости введуть мости в експлуатацію і відкриють рух транспорту – не уточнено, але з фотографій видно, що до повноцінного відновлення переправ залишилося не так уже й багато часу.