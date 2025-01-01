Слепые зоны автомобилей становятся больше: исследование

Современные автомобили стали намного больше, чем были до начала века. Они также тяжелее и имеют множество инженерных решений, разработанных для защиты водителя. Однако, это также имеет свою цену, поскольку новые машины имеют значительно большие слепые зоны.

Читайте также: Какие "свежие" авто импортировали в мае: статистика

Как отмечает Motor1, новое исследование, проведенное Страховым институтом безопасности дорожного движения, показало, что видимость в радиусе 10 метров в трех протестированных внедорожниках снизилась на целых 58%. Исследователи измерили изменения слепых зон автомобилей с 1997 по 2023 год, исследуя каждое поколение Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee и Toyota Camry.

В результате Honda CR-V продемонстрировала значительное ухудшение: в 1997 году водители могли увидеть 68%, тогда как модель 2022 года обеспечивает обзорность только 28%. Suburban также показал значительное ухудшение с 56 до 28 процентов. В то же время Accord и Camry показали гораздо лучшие результаты.

Обзорность модели Honda снизилась всего на 5 процентов за четверть века – с 65 до 60. Camry почти не потеряла своей передней видимости за эти годы. Сегодня водители могут видеть 57 процентов 10-метровой зоны по сравнению с 61 процентом в 2007 году. По данным IIHS, оба эти показатели находятся в пределах погрешности.

Также интересно: В логистическом секторе Евросоюза процветает "современное рабство": исследование

Интересно, что Ford F-150 показал снижение, но не слишком критическое. Видимость упала с 43% в 1997 году до 36% в модели 2015 году. Эксперты объяснили негативную динамику обзорности CR-V, Suburban и F-150 более высокими капотами и большими зеркалами, закрывающими пешеходов и другие объекты на дороге.