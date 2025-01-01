Сліпі зони автомобілів стають більшими: дослідження

Сучасні автомобілі стали набагато більшими, ніж були до початку століття. Вони також важчі та мають безліч інженерних рішень, розроблених для захисту водія. Однак, це також має свою ціну, оскільки нові автівки мають значно більші сліпі зони.

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Як зазначає Motor1, нове дослідження, проведене Страховим інститутом безпеки дорожнього руху, показало, що видимість у радіусі 10 метрів у трьох протестованих позашляховиках знизилася на цілих 58%. Дослідники виміряли зміни сліпих зон автомобілів з 1997 по 2023 рік, досліджуючи кожне покоління Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda Accord, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee та Toyota Camry.

В результаті Honda CR-V продемонструвала значне погіршення: в 1997 році водії могли побачити 68%, тоді як модель 2022 року забезпечує оглядовість лише 28%. Suburban також показав значне погіршення з 56 до 28 відсотків. Водночас Accord та Camry показали набагато кращі результати.

Оглядовість моделі Honda знизилася лише на 5 відсотків за чверть століття – з 65 до 60. Camry майже не втратила своєї передньої видимості за ці роки. Сьогодні водії можуть бачити 57 відсотків 10-метрової зони порівняно з 61 відсотком у 2007 році. За даними IIHS, обидва ці показники знаходяться в межах похибки.

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Цікаво, що Ford F-150 показав зниження, але не надто критичне. Видимість впала з 43% у 1997 році до 36% в моделі 2015 році. Експерти пояснили негативну динаміку оглядовості CR-V, Suburban та F-150 вищими капотами та більшими дзеркалами, що закривають пішоходів та інші об’єкти на дорозі.