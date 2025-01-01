В логістичному секторі Євросоюзу процвітає "сучасне рабство": дослідження

Звіт підготували Європейська федерація транспортних працівників (ETF) та Європейський інститут профспілок (ETUI). В основу дослідження лягли факти про поширену в Європі практику роботи провідних логістичних компаній.

Як акцентує Transport Online, зазвичай використовуються фіктивні схеми та субпідряд у великих масштабах. Це дозволяє обійти трудове законодавство, уникнути сплати податків та утримувати працівників у бідності.

Читайте також У європейських перевізників дорога все ще економічно звужується

У звіті під назвою "Вибачте, ми передали вас на субпідряд" задокументовано масштабні зловживання в логістичному секторі Німеччини, Франції, Італії та Іспанії. За даними дослідників, такі компанії, як Amazon, DHL, FedEx та BRT, використовують ланцюги субпідряду для створення паралельного ринку праці, на якому не застосовуються основні права.

"Те, що ми тут бачимо, – це не просто погана ділова практика, а бізнес-модель, заснована на структурній експлуатації. Коли людям, котрі перевозять європейські товари, відмовляють в основних правах, це не лише моральна криза, а й загроза економічній стабільності ЄС", – зазначає генеральний секретар ETF Лівія Спера.

Читайте також Що зміниться для перевізників у Німеччині з 2025 року

Короткий перелік цих негараздів наведено нижче і він доволі тривожний для транспортно-логістичного сектору Європи.

Німеччина:

Половина кур'єрів посилок працюють через субпідрядників без належного захисту.

Заробітна плата в середньому на 20 відсотків нижча за середню по країні.

57 відсотків працюють у вихідні (порівняно з 30 відсотками в решті економіки).

Водії стикаються з надзвичайним фізичним навантаженням та понад 28 лікарняними на рік.

Франція:

1700 працівників раптово втратили роботу, коли Amazon звільнив субпідрядника.

Фірми-привиди зникають, не виплачуючи заробітну плату.

Працівники не отримують трудовий договір, попри проведення будівельних робіт.

Читайте також MAN показав екологічні вантажівки для усіх логістичних завдань

Іспанія та Італія:

Серйозні податкові шахрайства та шахрайства у сфері соціального забезпечення.

Серйозні порушення були виявлені у 69-73 відсотках перевірених логістичних компаній в Італії.

Мігрантам систематично недоплачують, вони працюють без захисту.

У звіті автори дослідження закликають до впровадження швидких та структурних реформ.

Читайте також У Німеччині з'явились фури з двома напівпричепами: що це за транспорт

Серед запропонованих заходів:

Заборона на субпідряд основної діяльності.

Відповідальність за весь ланцюг, включаючи основних підрядників.

Максимум два ланки в структурах субпідряду.

Обов'язкові соціальні ідентифікаційні картки для всіх працівників логістики.

Посилення інспекцій праці відповідно до стандартів МОП.

Цифрові бізнес-реєстри для транскордонної прозорості.

За даними ETF, водіїв відстежують до секунди за допомогою алгоритмів, тоді як компанії заперечують відповідальність своїх роботодавців.

Читайте також Автономні вантажівки почали випускати на дороги з вантажем

"Це не інновація, а експлуатація, замаскована під технології. Кожна посилка, доставлена через цю систему, символізує безправного працівника, сім’ю, яка перебуває у скрутному фінансовому становищі, та державні ресурси, що вилучаються у суспільства", – коментує ситуацію Спера.

ETF побоюється, що без втручання стан логістичного сектору продовжуватиме погіршуватися: зростатиме бідність серед працівників, збільшиться кількість нещасних випадків на виробництві, втрата податкових надходжень та недобросовісна конкуренція.