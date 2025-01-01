В логистическом секторе Евросоюза процветает "современное рабство": исследование

Отчет подготовили Европейская федерация транспортных работников (ETF) и Европейский институт профсоюзов (ETUI). В основу исследования легли факты о распространенной в Европе практике работы ведущих логистических компаний.

Как акцентирует Transport Online, обычно используются фиктивные схемы и субподряд в больших масштабах. Это позволяет обойти трудовое законодательство, избежать уплаты налогов и удерживать работников в бедности.

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В отчете под названием "Извините, мы передали вас на субподряд" задокументированы масштабные злоупотребления в логистическом секторе Германии, Франции, Италии и Испании. По данным исследователей, такие компании, как Amazon, DHL, FedEx и BRT, используют цепи субподряда для создания параллельного рынка труда, на котором не применяются основные права.

"То, что мы здесь видим, – это не просто плохая деловая практика, а бизнес-модель, основана на структурной эксплуатации. Когда людям, которые перевозят европейские товары, отказывают в основных правах, это не только моральный кризис, но и угроза экономической стабильности ЕС", – отмечает генеральный секретарь ETF Ливия Спера.

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Краткий перечень этих проблем приведен ниже и он довольно тревожный для транспортно-логистического сектора Европы.

Германия:

Половина курьеров посылок работают через субподрядчиков без надлежащей защиты.

Заработная плата в среднем на 20 процентов ниже средней по стране.

57 процентов работают в выходные (по сравнению с 30 процентами в остальной экономике).

Водители сталкиваются с чрезвычайной физической нагрузкой и более 28 больничными в год.

Франция:

1700 работников внезапно потеряли работу, когда Amazon уволил субподрядчика.

Фирмы-призраки исчезают, не выплачивая заработную плату.

Работники не получают трудовой договор, несмотря на проведение строительных работ.

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Испания и Италия:

Серьезные налоговые мошенничества и мошенничества в сфере социального обеспечения.

Серьезные нарушения были обнаружены в 69-73 процентах проверенных логистических компаний в Италии.

Мигрантам систематически недоплачивают, они работают без защиты.

В отчете авторы исследования призывают к внедрению быстрых и структурных реформ.

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Среди предложенных мер:

Запрет на субподряд основной деятельности.

Ответственность за всю цепь, включая основных подрядчиков.

Максимум два звена в структурах субподряда.

Обязательные социальные идентификационные карточки для всех работников логистики.

Усиление инспекций труда в соответствии со стандартами МОТ.

Цифровые бизнес-реестры для трансграничной прозрачности.

По данным ETF, водителей отслеживают до секунды с помощью алгоритмов, тогда как компании отрицают ответственность своих работодателей.

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"Это не инновация, а эксплуатация, замаскированная под технологии. Каждая посылка, доставлена через эту систему, символизирует бесправного работника, семью, которая находится в трудном финансовом положении, и государственные ресурсы, изымаемые у общества", – комментирует ситуацию Спера.

ETF опасается, что без вмешательства состояние логистического сектора будет продолжать ухудшаться: будет расти бедность среди работников, увеличится количество несчастных случаев на производстве, потеря налоговых поступлений и недобросовестная конкуренция.