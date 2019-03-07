За февраль 2019 года выпущено всего 314 автомобилей.

Этот результат – на 56% меньше аналогичного периода прошлого года. Впрочем, благодаря росту производства в январе результат с начала года не такой плохой – падение составляет всего 2%.

Наибольшее падение производства – в категории грузовых автомобилей – в семь раз. Ведь в феврале 2019 года было выпущено всего 5 грузовиков (без учета Краза, который не дает статистики). В 2,5 раза по сравнению с февралем 2018 года снизилось производство легковушек на едином рабочем заводе “Еврокар”. Автобусное производство сократилось на 11%, до 71 шт.

Всего с начала года в Украине было произведено 1207 ед. автотранспортных средств или на 7% меньше, чем за первые два месяца прошлого года. Среди них легковых автомобилей – 1066 шт. (-2%), коммерческих – 10 шт. (-85%), автобусов – 131 шт. (-6%).

Напомним, что в Украине могут разместить новое автопроизводство.