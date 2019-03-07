За лютий 2019 року випущено всього 314 автомобілів.

Цей результат - на 56% менший за аналогічний період минулого року. Втім, завдяки росту виробництва у січні результат з початку року не такий поганий - падіння становить всього 2%.

Найбільше падіння виробництва - в категорії вантажних автомобілів - у сім разів. Адже в лютому 2019 року було випущено всього 5 вантажівок (без урахування КрАЗу, який не дає статистики). В 2,5 рази порівняно з лютим 2018 року знизилось виробництво легковіків на єдиному робочому заводі “Єврокар”. Автобусне виробництво скоротилося на 11%, до 71 шт.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 1207 од. автотранспортних засобів або на 7% менше, ніж за перші два місяці минулого року. Серед них легкових автомобілів – 1066 шт. (-2%), комерційних – 10 шт. (-85%), автобусів – 131 шт. (-6%).

Нагадаємо, що в Україні можуть розмістити нове автовиробництво.