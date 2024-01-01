Словацкие самоходки Zuzana 2 на шасси Tatra будут стрелять на 50 километров

Этот пакет помощи является частью трехстороннего проекта военной поддержки в совместном финансировании Германии, Дании и Норвегии. Об этом событии со ссылкой на министерство обороны Германии 17 апреля 2025 года сообщил специализированный ресурс Army Recognition.

Поставки осуществили европейские союзники для укрепления потенциала дальнобойной артиллерии Украины. Артиллерийская система Zuzana 2 (см. внизу иллюстративное видео наших коллег из Суспільне Донбас) словацкой оборонной компании Konštrukta-Defence является модернизированной версией предыдущей оригинальной гаубицы Zuzana.

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Ее пушка калибра 155 мм L52 полностью соответствует всем стандартам НАТО. Она предлагает дальность стрельбы до 41 километра со стандартными боеприпасами и может достигать до 50 километров с ракетными снарядами. Разработанная как для огневой мощи, так и для мобильности, гаубица установлена на прочном шасси Tatra 8x8, что обеспечивает быстрое развертывание на различных местностях.

Предоставление Украине гаубиц Zuzana 2 является свидетельством союзнической поддержки, что закреплена соглашением между Германией, Данией и Норвегией в 2022 году: три страны совместно финансируют производство 16 единиц САУ такой версии для Украины. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 92 миллиона евро.

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Для Украины системы "Зузана-2" обеспечила важные возможности дальнобойной артиллерии, обеспечив более эффективные контрбатарейные операции.

По состоянию на апрель 2025 года в Украину поставлено 9 из 16 законтрактованных систем Zuzana 2. Остальные семь планируется предоставить последовательными партиями в течение года.