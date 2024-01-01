Словацькі самохідки Zuzana 2 на шасі Tatra стрілятимуть на 50 кілометрів

Цей пакет допомоги є частиною тристороннього проєкту військової підтримки у спільному фінансуванні Німеччини, Данії та Норвегії. Про цю подію з посиланням на міністерство оборони Німеччини 17 квітня 2025 року сповістив спеціалізований ресурс Army Recognition.

Постачання здійснили європейські союзники для зміцнення потенціалу далекобійної артилерії України. Артилерійська система Zuzana 2 (див. внизу ілюстративне відео наших колег з Суспільне Донбас) словацької оборонної компанії Konštrukta-Defence є модернізованою версією попередньої оригінальної гаубиці Zuzana.

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Її гармата калібру 155 мм L52 повністю відповідає усім стандартам НАТО. Вона пропонує дальність стрільби до 41 кілометра зі стандартними боєприпасами та може досягати до 50 кілометрів із ракетними снарядами. Розроблена як для вогневої потужності, так і для мобільності, гаубиця встановлена на міцному шасі Tatra 8x8, що забезпечує швидке розгортання на різноманітних місцевостях.

Надання Україні гаубиць Zuzana 2 є свідченням союзницької підтримки, що закріплена угодою між Німеччиною, Данією та Норвегією у 2022 році: три країни спільно фінансують виробництво 16 одиниць САУ такої версії для України. Загальна вартість угоди оцінюється приблизно в 92 мільйони євро.

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Для України системи «Зузана-2» забезпечила важливі можливості далекобійної артилерії, забезпечивши більш ефективні контрбатарейні операції.

Станом на квітень 2025 року в Україну поставлено 9 із 16 законтрактованих систем Zuzana 2. Решта сім планується надати послідовними партіями протягом року.