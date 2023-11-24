Цены на автомобильный газ на внешних рынках остаются стабильными, но в Украине ситуация сложнее из-за значительных сложностей в поставках. Есть проблемы как с блокированием границы польскими перевозчиками, так и слишком придирчивым контролем со стороны украинской таможни.

На этой неделе цены сжиженного газа на восточных терминалах Польши и странах Балтии не претерпели существенных изменений. На условиях DAP Ягодин цены ПБТ с польских базисов составляют $795-865/т, что соответствует уровням прошлой недели. На балтийских ГНС средняя стоимость несущественно выросла до $787-859/т. Впрочем, фактические цены на границе ощутимо растут, поскольку перевозчики вынуждены выбирать словацкие и венгерские КПП для въезда в Украину, что повышает стоимость доставки ресурса в Украину.

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Пересечение польско-украинской границы остается затрудненным из-за забастовок польских перевозчиков и повышенных требований к документам со стороны украинской таможни. "Каждый раз приходится выбирать новый маршрут, где можно проехать быстрее", - говорит трейдер из Киева. Вместе эти факторы влияют на динамику импорта сжиженного газа с западного направления. Если в сентябре растамаживалось в среднем 67 газовозов в сутки, то за последние две недели с польского и балтийского направления оформление ежедневно проходит только 31 авто.

На этой неделе несколько компаний сообщило enkorr о сложностях в растаможивании газа американского происхождения, что отгружался из Польши. "Вопросы по американскому продукту до сих пор возникают, потому что таможенники по-разному читают документы. Но в последнее время мы отгружаем немного продукта США", - говорит польский поставщик.

Стоимость оптовых партий автогаза на восточных терминалах для внутреннего рынка Польши по сравнению с прошлой неделей не изменилась. Пропан-бутановая смесь российского происхождения предлагается по 2650-2700 зл/т ($660-673/т) FCA, продукт европейского и американского производства продается по 3100-3200 зл/т ($773-798/т) FCA.

Спотовые партии газа в вагонах предлагались по $850-860/т на условиях DAP Изов/Ягодин, это на $20-40/т меньше по сравнению с серединой ноября. На этой неделе компании растаможивали железнодорожные объемы по $770-875/т.

Стоимость железнодорожных партий пропана в балтийских портах Польши на этой неделе уменьшилась на $20-40/т и составляет $700-740/т. С учетом транспорта до украинской границы, морской газ будет стоить $810-850/т DAP Ягодин/Изов. Диапазон цен железнодорожных партий ПБТ на белорусско-польской границе на этой неделе расширился до $485-517/т DAP Брест, однако средняя цена не изменилась.

На румынском направлении цены газа на этой неделе не изменились. С терминала в Мангалии смесь отгружают по $800/т. Автомобильные партии ПБТ в Галаце отгружаются по $795-800/т, продукт с высоким содержанием пропана был продан по $805-815/т.

Участники рынка сообщают о задержке в оформлении автомобильных партии американского газа, который отгружала компания Bulmarket. Так, с 17 до 23 ноября нерастаможенными оставалось примерно 180 газовозов, но утром 24 ноября растаможка возобновилась. Согласно документам, что предоставляет компания Bulmarket, газ отгружался с хаба, в котором смешивается ресурс нескольких американских производителей, что почти делает невозможным получение сертификата первичного производителя. "В международной практике для морского ресурса более ценным считается сертификат SGS или другого международного инспектора, но в украинской таможни другие требования", - говорит один из импортеров, чьи газовозы ждут растаможки.

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Источник издания enkorr в ГТС сообщил, с остальными поставщик предоставил необходимые документы. Во избежание задержек в растаможивании ресурса таможенники советуют импортерам более тщательно изучать на предмет полноты пакет документов на партии продукта.

Напомним, в октябре Румыния была крупнейшей страной-поставщиком СУГ в Украину. В частности, с терминалов в Галаце было отгружено 21% всего импорта.