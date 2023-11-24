Ціни на автомобільний газ на зовнішніх ринках лишаються стабільними, але в Україні ситуація складніша через значні складності у постачанні. Є проблеми як з блокуванням кордону польськими перевізниками, так і надто прискіпливим контролем з боку української митниці.

Цього тижня ціни скрапленого газу на східних терміналах Польщі та країнах Балтії не зазнали суттєвих змін. На умовах DAP Ягодин ціни ПБТ з польських базисів становлять $795-865/т, що відповідає рівням минулого тижня. На балтійських ГНС середня вартість несуттєво зросла до $787-859/т. Втім, фактичні ціни на кордоні відчутно зростають, оскільки перевізники вимушені обирати словацькі та угорські КПП для в’їзду в Україну, що підвищує вартість доставки ресурсу до України.

Читайте також: Депутати пропонують втричі збільшити акциз на автогаз

Перетин польсько-українського кордону залишається ускладненим через страйки польських перевізників, а також підвищеними вимогами щодо документів з боку української митниці. «Кожного разу доводиться обирати новий маршрут, де можна проїхати якнайшвидше», — каже трейдер з Києва. Вкупі ці чинники впливають на динаміку імпорту скрапленого газу з західного напрямку. Якщо у вересні розмитнювалося в середньому 67 газовозів на добу, то за останні два тижні з польського та балтійського напрямку оформлення щодня проходить лише 31 авто.

Цього тижня кілька компаній повідомило enkorr про складнощі у розмитненні газу американського походження, що відвантажувався з Польщі. «Питання по американському продукту досі виникають, тому що митники по-різному читають документи. Але останнім часом ми відвантажуємо небагато продукту США», — каже польський постачальник.

Вартість гуртових партій автогазу на східних терміналах для внутрішнього ринку Польщі порівняно з минулим тижнем не змінилася. Пропан-бутанова суміш російського походження пропонується по 2650-2700 зл/т ($660-673/т) FCA, продукт європейського та американського виробництва продається по 3100-3200 зл/т ($773-798/т) FCA.

Спотові партії газу у вагонах пропонувалися по $850-860/т на умовах DAP Ізов/Ягодин, це на $20-40/т менше порівняно з серединою листопада. Цього тижня компанії розмитнювали залізничні обсяги по $770-875/т.

Вартість залізничних партій пропану в балтійських портах Польщі цього тижня зменшилася на $20-40/т складає $700-740/т. З урахуванням транспорту до українського кордону, морський газ коштуватиме $810-850/т DAP Ягодин/Ізов. Діапазон цін залізничних партій ПБТ на білорусько-польському кордоні цього тижня розширився до $485-517/т DAP Брест, проте середня ціна не змінилася.

На румунському напрямку ціни газу цього тижня не змінилися. З терміналу в Мангалії суміш відвантажують по $800/т. Автомобільні партії ПБТ в Галаці відвантажуються по $795-800/т, продукт з високим вмістом пропану був проданий по $805-815/т.

Учасники ринку повідомляють про затримку в оформленні автомобільних партії американського газу, який відвантажувала компанія Bulmarket. Так, з 17 до 23 листопада нерозмитненими залишалося приблизно 180 газовозів, але вранці 24 листопада розмитнення відновилося. Згідно з документами, що надає компанія Bulmarket, газ відвантажувався з хабу, в якому змішується ресурс кількох американських виробників, що майже унеможливлює отримання сертифіката первинного виробника. «В міжнародній практиці для морського ресурсу більш цінним вважається сертифікат SGS або іншого міжнародного інспектора, але в української митниці інші вимоги», — каже один з імпортерів, чиї газовози чекають на розмитнення.

Читайте також: Ситуація на польському кордоні ще більше ускладнилась

Джерело видання enkorr в ДМС повідомило, що зрештою постачальник надав необхідні документи. Для уникнення затримок у розмитненні ресурсу митники радять імпортерам більш прискіпливо вивчати на предмет повноти пакет документів на партії продукту.

Нагадаємо, у жовтні Румунія була найбільшою країною-постачальником СВГ в Україну. Зокрема, з терміналів у Галаці було відвантажено 21% всього імпорту.