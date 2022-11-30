Услуга бесплатная, но чтобы воспользоваться ей гарантировано, нужно ее предварительно заказать.

Каждый автомобиль сейчас рассматривается не только как средство передвижения, но и источник пополнения электроэнергии. Однако если пользуетесь не собственным авто, воспользоваться машиной в качестве павербанка не всегда удобно.



Онлайн-сервис услуг перевозок пассажиров OnTaxi представил новую дополнительную услугу «Подзарядка»! Она дает возможность зарядить павербанк, смартфон, планшет и т.д. во время поездки в такси. Для этого необходимо выбрать дополнительную опцию «Подзарядка».

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Дополнительная опция «Подзарядка» находится в приложении сервиса. По возможности пассажиру нужно взять с собой зарядный шнур (это упростит прием заказа). И главное – услуга бесплатная.

Конечно, в каждом авто есть розетка, по которой заряжают телефон. Однако большинство водителей такси заряжают через нее собственные смартфоны. Потому не всегда они могут позволить подключить телефон пассажира. Если пассажир выберет услугу «Подзарядиться», такая возможность ему будет гарантирована.



Пока услуга работает в тестовом режиме в городах: Днепр, Запорожье, Харьков, Черкассы, Киев, Одесса, Львов, Кропивницкий, Житомир, Чернигов, Павлоград, Кременчуг, Сумы, Александрия, Шостка, Глухов, Мукачево, Коломыя, Смела, Умань, Бердичев, Конотоп.

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