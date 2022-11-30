Послуга безкоштовна, але щоб скористатись нею гарантована, потрібно її попередньо замовити.

Кожний автомобіль зараз розглядається не лише як засіб пересування, але й як джерело поповнення електроенергії. Однак якщо користуєтесь не власним авто, скористатись машину в якості павербанку не завжди зручно.



Онлайн-сервіс послуг перевезень пасажирів OnTaxi презентував нову додаткову послугу «Підзарядитись»! Вона надає можливість зарядити павербанк, смартфон, планшет тощо під час поїздки в таксі. Для цього треба обрати додаткову опцію «Підзарядка».

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Додаткова опція «Підзарядка» розташована у додатку сервісу. За можливістю пасажиру треба взяти із собою власний зарядний шнур (це спростить прийом замовлення). І головне - послуга безкоштовна.

Звичайно, в кожному авто є розетка, через яку заряджають телефон. Однак більшість водіїв таксі заряджають через неї власні смартфони. Тому не завжди вони можуть дозволити під’єднати телефон пасажира. Якщо пасажир вибере послугу «Підзарядитись», то така можливість йому буде гарантована.



Поки що послуга працює у тестовому режимі в містах: Дніпро, Запоріжжя, Харків, Черкаси, Київ, Одеса, Львів, Кропивницький, Житомир, Чернігів, Павлоград, Кременчук, Суми, Олександрія, Шостка, Глухів, Мукачево, Коломия, Сміла, Умань, Бердичів, Конотоп.

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