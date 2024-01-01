Smart готовит конкурента Tesla Model 3

Как сообщает Autocar, роскошный четырехдверный седан будет позиционироваться как конкурент Tesla Model 3. Сообщается, что электромобиль был разработан с акцентом на диапазон, поэтому будет иметь низкий силуэт и аэродинамический кузов.

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Ожидается, что запас хода Smart №6 составит более 800 километров по китайскому циклу испытаний CLTC. Европейская программа WLTP имеет несколько более жесткие условия, поэтому показатель по этому циклу может составлять 700 км.

Седан будет братом Zeekr 007, поскольку будет разделять его платформу Geely PMA2+, что также служит основой Polestar 4. Новинка Smart разрабатывалась преимущественно как электромобиль, но покупателям также будет доступна версия PHEV.

Smart №5

PMA2+ может использовать электрические архитектуры 400 В и 800 В. Последняя способна обеспечить показатель зарядной способности №6 до 400 кВт. Данных по дизайну модели пока нет, однако, стоит ожидать, что он будет иметь много общих деталей с другими моделями бренда.

Что касается трансмиссии, новый Smart №6 будет иметь аналогичную мощность, что и Smart №5 – 335 л.с. в версии с одним электромотором, а также 597 л.с. для полноприводных вариантов. Во главе ассортимента будет горячая модель Brabus, которая бросит вызов Tesla Model 3 Performance.

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Ожидается, что благодаря полному приводу и мощности до 638 л.с. она будет разгоняться 0-62 мили в час менее чем за 3,5 секунды. Моноприводные версии будут иметь 400-вольтовую архитектуру и батареей емкостью 75 кВт-ч, тогда как флагманские модели получат аккумулятор на 100 кВт-ч и 800 В архитектуру.