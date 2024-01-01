Smart готує конкурента Tesla Model 3

Як повідомляє Autocar, розкішний чотиридверний седан буде позиціонуватися як конкурент Tesla Model 3. Повідомляється, що електромобіль був розроблений з акцентом на діапазон, тому матиме низький силует та аеродинамічний кузов.

Читайте також: Smart випустив найбільшу модель у своїй історії

Очікується, що запас ходу Smart №6 становитиме понад 800 кілометрів за китайським циклом випробувань CLTC. Європейська програма WLTP має дещо жорсткіші умови, тому показник за цим циклом може становити 700 км.

Седан буде братом Zeekr 007, оскільки поділятиме його платформу Geely PMA2+, що також служить основою Polestar 4. Новинка Smart розроблялась переважно як електромобіль, але покупцям також буде доступна версія PHEV.

Smart №5

PMA2+ може використовувати електричні архітектури 400 В і 800 В. Остання здатна забезпечити показник зарядної здатності №6 до 400 кВт. Даних щодо дизайну моделі наразі немає, проте, варто очікувати, що він матиме багато спільних деталей з іншими моделями бренду.

Що стосується трансмісії, новий Smart №6 матиме аналогічну потужність, що й Smart №5 – 335 к.с. у версії з одним електромотором, а також 597 к.с. для повнопривідних варіантів. На чолі асортименту буде гаряча модель Brabus, яка кине виклик Tesla Model 3 Performance.

Також цікаво: Оголошено вартість найбільшої моделі Smart

Очікується, що завдяки повному приводу та потужності до 638 к.с. вона розганятиметься 0-62 милі на годину менш ніж за 3,5 секунди. Монопривідні версії матимуть 400-вольтову архітектуру та батареєю ємністю 75 кВт-год, тоді як флагманські моделі отримають акумулятор на 100 кВт-год й 800 В архітектуру.