Smart представил свой первый большой седан

Как сообщает CarNewsChina, модель оснащена новой гибридной системой EHD, созданной на основе технологии Geely NordThor Hybrid. Суммарная мощность установки составляет 320 кВт (429 л.с.). Она состоит из бензинового 1,5-литрового турбодвигателя на 120 кВт (161 л.с.) и мощного электромотора, соединенные с 3-ступенчатой КПП DHT. Аккумулятор типа LFP поставляют SVOLT или CATL - его точная емкость пока не разглашается.

Автопроизводитель декларирует, что расход топлива составляет всего 3,9 л/100 км, что делает Smart #6 EHD одним из самых экономичных гибридных седанов в своем классе. Новинка станет самой большой моделью бренда в истории: габариты составляют 4906/1922/1508 мм, а колесная база - внушительные 2926 мм.

Седан получил агрессивный и спортивный внешний вид с ярким желтым цветом, желтыми суппортами, низкой линией крыши и активным задним крылом. Передняя часть выделяется сплошной световой панелью и большой черной нижней решеткой. На крыше размещен лидар, что прямо указывает на расширенные системы помощи водителю и полуавтономное управление. В профиле видно скрытые ручки дверей и боковые камеры.

Интерьер пока не показали, но ожидается современное “цифровое пространство” с большим центральным дисплеем, голосовым ИИ-ассистентом и минималистичной архитектурой. Smart #6 EHD станет гибридным флагманом бренда и важной моделью для рынка Китая и глобальных рынков, где спрос на дальнобойные гибриды стремительно растет.