Smart представив свій перший великий седан

Як повідомляє CarNewsChina, модель оснащена новою гібридною системою EHD, створеною на основі технології Geely NordThor Hybrid. Сумарна потужність установки становить 320 кВт (429 к.с.). Вона складається з бензинового 1,5-літрового турбодвигуна на 120 кВт (161 к.с.) та потужного електромотора, що з’єднані з 3-ступінчастою КПП DHT. Акумулятор типу LFP постачають SVOLT або CATL — його точна ємність поки що не розголошується.

Читайте також: Smart відродить свій популярний міський автомобіль: звіт

Автовиробник декларує, що витрата палива становить лише 3,9 л/100 км, що робить Smart #6 EHD одним із найекономічніших гібридних седанів у своєму класі. Новинка стане найбільшою моделлю бренду в історії: габарити складають 4906/1922/1508 мм, а колісна база — значні 2926 мм.

Седан отримав агресивний і спортивний зовнішній вигляд із яскравим жовтим кольором, жовтими супортами, низькою лінією даху та активним заднім крилом. Передня частина виділяється суцільною світловою панеллю та великою чорною нижньою решіткою. На даху розміщено лідар, що прямо вказує на розширені системи допомоги водієві та напівавтономне керування. У профілі видно приховані ручки дверей та бічні камери.

Також цікаво: Турецькі та китайські авто виявились безпечнішими за європейські: результат краш-тесту Euro NCAP

Інтер’єр наразі не показали, але очікується сучасний “цифровий простір” з великим центральним дисплеєм, голосовим ШІ-асистентом та мінімалістичною архітектурою. Smart #6 EHD стане гібридним флагманом бренду й важливою моделлю для ринку Китаю та глобальних ринків, де попит на далекобійні гібриди стрімко зростає.