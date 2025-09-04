Smart відродить свій популярний міський автомобіль: звіт

Як пише Carscoops, схоже, що довгоочікуване повернення крихітного міського автомобіля Smart нарешті набуває обрисів. Абсолютно новий Smart #2 буде побудований на новітній електричній архітектурі й стане наступником культового Smart Fortwo.

Офіційні тизери розкривають знайомий силует з коротким капотом, значною висотою та крихітним профілем. Заднє скло здається трохи більш нахиленим, ніж у Fortwo, але форма миттєво впізнавана. Як і його попередники, #2 матиме двомісний салон.

Компанія каже, що нова модель “інтегруватиме продумані технологічні рішення, водночас розвиваючи унікальні характеристики, які зробили оригінальний Smart Fortwo міською іконою”. Це пряма відсилка до автомобіля, який вперше з'явився в 1998 році, пройшов редизайн у 2006 та 2014 роках і зрештою покинув конвеєр у 2024 році.

Як і всі сучасні продукти Smart, новий Smart #2 буде розроблений та створений Mercedes-Benz, а Geely буде відповідальна за виробництво в Китаї. Він буде позиціонований як початкова точка в лінійці бренду, нижче кросоверів №1, №3 та №5, а також, за чутками, седана №6. Модель буде представлена майже на всіх світових ринках й дебютує наступного року.