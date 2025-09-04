Smart возродит свой популярный городской автомобиль: отчет

Как пишет Carscoops, похоже, что долгожданное возвращение крошечного городского автомобиля Smart наконец-то приобретает очертания. Абсолютно новый Smart #2 будет построен на новейшей электрической архитектуре и станет преемником культового Smart Fortwo.

Читайте также: Smart готовит конкурента Tesla Model 3

Официальные тизеры раскрывают знакомый силуэт с коротким капотом, значительной высотой и крошечным профилем. Заднее стекло кажется чуть более наклоненным, чем у Fortwo, но форма мгновенно узнаваема. Как и его предшественники, #2 будет иметь двухместный салон.

Компания говорит, что новая модель “будет интегрировать продуманные технологические решения, одновременно развивая уникальные характеристики, которые сделали оригинальный Smart Fortwo городской иконой”. Это прямая отсылка к автомобилю, который впервые появился в 1998 году, прошел редизайн в 2006 и 2014 годах и в конце концов покинул конвейер в 2024 году.

Также интересно: Smart ForTwo превратили в электромобиль за 25 тысяч долларов для 14-летних

Как и все современные продукты Smart, новый Smart #2 будет разработан и создан Mercedes-Benz, а Geely будет ответственна за производство в Китае. Он будет позиционирован как начальная точка в линейке бренда, ниже кроссоверов №1, №3 и №5, а также, по слухам, седана №6. Модель будет представлена почти на всех мировых рынках и дебютирует в следующем году.