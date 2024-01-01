Смарт-тахографы смогут работать на украинских грузовиках

Рассмотрено и принято несколько важных решений, касающихся устойчивого обеспечения выполнения грузовых перевозок Украина – ЕС и функционирования “транспортного безвиза”, информируется на сайте Минразвития.

Прежде всего речь идет о создании Рабочей группы для анализа эффективности реализации "транспортного безвиза". Еще один важный вопрос касался обеспечения доступа украинских перевозчиков к полноценному использованию смарт-тахографов в перевозках.

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Для мониторинга эффективности выполнения Соглашения о транспортном безвизе сформирована специальная Рабочая группа, которая будет включать представителей Украины и стран ЕС.

Вторым решением Совместного Комитета одобрено признание смарт-тахографов, используемых украинскими перевозчиками. Долгое время отечественные компании не могли полноценно использовать новые грузовики, в которых были установлены смарт-тахографы, из-за отсутствия соответствующих ключей. Такие ключи выдаются только странам-членам ЕС.

В свою очередь смарт-тахографы позволяют контролировать режим труда и отдыха водителя. Более того, отсутствие признания смарт-тахографов в Украине создавало ситуацию, при которой перевозчики вынуждены были устанавливать на новые грузовики механические тахографы рядом с цифровыми. Зато все грузовики в ЕС уже оборудованы последними, то есть смарт-тахографами.

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Теперь же украинские перевозчики в рамках Соглашения о либерализации перевозок могут полноценно использовать соответствующее оборудование. Для этого Европейская Комиссия будет предоставлять компетентным органам Украины криптографический материал для выдачи карточек тахографа для водителей, мастерских, компаний и органов контроля.