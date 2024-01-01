Смарт-тахографи зможуть працювати на українських вантажівках

Розглянуто та схвалено кілька важливих рішень, що стосуються сталого забезпечення виконання вантажних перевезень Україна – ЄС та функціонування "транспортного безвізу", інформується на сайті Мінрозвитку.

Насамперед йдеться про створення Робочої групи для аналізу ефективності реалізації "транспортного безвізу". Ще одне важливе питання стосувалося забезпечення доступу українських перевізників до повноцінного використання смарт-тахографів у перевезеннях.

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Для моніторингу ефективності виконання Угоди про транспортний безвіз сформовано спеціальну робочу групу, яка включатиме представників України та країн ЄС.

Другим рішенням Спільного Комітету схвалено визнання смарт-тахографів, що використовуються українськими перевізниками. Тривалий час вітчизняні компанії не могли повноцінно використовувати нові вантажівки, в яких були встановлені смарт-тахографи, через відсутність відповідних ключів. Такі ключі видаються лише країнам-членам ЄС.

Своєю чергою смарт-тахографи дозволяють контролювати режим праці та відпочинку водія. Щобільше, відсутність визнання смарт-тахографів в Україні створювало ситуацію, за якої перевізники вимушені були встановлювати на нові вантажівки механічні тахографи поруч з цифровими. Натомість всі вантажівки в ЄС вже обладнані останніми, тобто смарт-тахографами.

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Тепер же українські перевізники у рамках Угоди про лібералізацію перевезень можуть повноцінно використовувати відповідне обладнання. Для цього Європейська Комісія надаватиме компетентним органам України криптографічний матеріал для видачі карток тахографа для водіїв, майстерень, компаній та органів контролю.