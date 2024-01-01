Транспортний безвіз за обсягом експорту зріс на 5%

Загалом автомобільним транспортом вивезено вантажів на суму 14,7 млрд доларів. Таку статистику 14 січня навів на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, на якого посилається пресслужба урядового Телеграм-каналу.

"Це свідчення того, який важливий «транспортний безвіз» для української логістики та експорту. Завдяки йому українським автомобільним перевізникам більше не потрібні спеціальні дозволи. Будемо обговорювати з європейськими партнерами подальше продовження транспортного безвізу", – наголосив Денис Шмигаль.

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Зазначається, що найближчим часом Уряд планує завершити всю внутрішню підготовку до переговорів про підписання “промислового безвізу” із Євросоюзом. Нині залишилося ухвалити один законопроєкт, який буде передано на розгляд Верховної Ради найближчим часом. Після цього буде готове підґрунтя для офіційного процесу укладання угоди.

Загалом 60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до Європейського Союзу. Минулого року Україна експортувала туди товарів майже на $25 млрд. Це на 6% більше, ніж у 2023 році.

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Тут є цікаве співвідношення: у 2024 році весь експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 млрд, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

Україна продала за кордон 78,3 млн т аграрної продукції на $24,5 млрд, що становить 59% загальної вартості експортованих українських товарів.