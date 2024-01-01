Транспортный безвиз по объему экспорта вырос на 5%

Всего автомобильным транспортом вывезено грузов на сумму 14,7 млрд долларов. Такую статистику 14 января привел на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на которого ссылается пресс-служба правительственного Телеграм-канала.

"Это свидетельство того, какой важный "транспортный безвиз" для украинской логистики и экспорта. Благодаря ему украинским автомобильным перевозчикам больше не нужны специальные разрешения. Будем обсуждать с европейскими партнерами дальнейшее продолжение транспортного безвиза", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

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В целом 60% всего, что продает украинский бизнес за границу, идет в Европейский Союз. В прошлом году Украина экспортировала туда товаров почти на $25 млрд. Это на 6% больше, чем в 2023 году.

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Здесь есть интересное соотношение: в 2024 году весь экспорт украинских товаров вырос на 15% – до $41,64 млрд, одновременно импорт товаров в Украину увеличился на 8,6% – до $69 млрд.

Украина продала за границу 78,3 млн т аграрной продукции на $24,5 млрд, что составляет 59% общей стоимости экспортируемых украинских товаров.