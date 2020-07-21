Проект по обновлению этих моделей получил название "Палладий".

На американской гигафабрике в Фремонте Tesla готовит секретный проект под названием Palladium. Как считают эксперты издания Electrek, проект предусматривает строительство новых производственных линий для обновленных версий Model S и Model X.

До сих пор непонятно, что именно изменится в этих автомобилях, однако учитывая возраст моделей, обновление может быть значительным.

Гигафабрика Tesla

В частности, ходят слухи, что обновление Palladium предусматривает использование новых аккумуляторных модулей и приводных блоков, которые войдут в основу будущей версии "Plaid" Model S и Model X.

Новый силовой агрегат с трехмоторный конфигурацией обеспечит повышение производительности и эффективности. Окончательных цифр нет, но это должно быть впечатляюще.

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Другой источник считает, что проект называется "Model S и Model X Palladium Body" – это значит, что речь идет о совершенно другой кузов.

Точный срок запуска непонятный, но он должен быть готов к тому моменту, когда Tesla проведет в сентябре свой "день батареи".

Пока неизвестно, почему в Tesla назвали проект "Палладий". Ведь палладий является одним из шести металлов платиновой группы, и большинство палладия, добываемого во всем мире, попадает в каталитические нейтрализаторы автомобилей с ДВС. Вряд ли ДВС будет в новых "Тесла" – это выходит за рамки концепции чистых электромобилей. Впрочем, Маск всегда умел удивлять. Ждать осталось недолго – до сентября.

Напомним, что Tesla продает соблазнительные шортики с надписью S3XY.